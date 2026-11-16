يتحول الشعور بحرقة في الصدر بعد تناول الطعام إلى مصدر قلق، خصوصاً مع تشابه بعض أعراض ارتجاع المريء واضطرابات القلب، ما يجعل التمييز بين الحالتين ضرورياً لتجنب تجاهل مؤشرات صحية خطيرة.

وتوضح الأبحاث الطبية، أن الارتجاع المعدي المريئي يحدث عندما تعود محتويات المعدة إلى المريء، مسببة إحساساً بالحرقان خلف عظمة الصدر، وقد تزداد الأعراض بعد الوجبات الكبيرة أو عند الاستلقاء.

وفي المقابل، قد تظهر بعض المشكلات القلبية على هيئة ضغط أو انزعاج في الصدر، وأحياناً بعد تناول الطعام، فيما تتداخل الأعراض بين الحالتين بصورة تجعل الاعتماد على توقيت الألم أو طبيعته وحدهما غير كافٍ لتحديد السبب.

ويشير أطباء القلب والجهاز الهضمي إلى أن الألم المصحوب بضيق التنفس أو التعرق البارد أو الغثيان أو امتداده إلى الذراع أو الفك يستدعي تقييماً إسعافياً فورياً.

ويؤكد المتخصصون، أن تكرار حرقة الصدر يستوجب مراجعة الطبيب لتحديد مصدرها، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة قلبية، إذ قد يؤدي افتراض أن الألم ناتج عن المعدة إلى تأخير تشخيص حالات تستدعي تدخلاً عاجلاً.