سلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) إلى سلطنة عُمان، عقب انتهاء فترة رئاستها للدورة الـ28 خلال عامي 2024 و2026، التي شهدت إقرار عدد من المبادرات والمقترحات السعودية لتطوير منظومة عمل المنظمة وتعزيز دورها العربي.

واختتم المؤتمر أعماله (الخميس) الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، باعتماد مخرجات لجنة تطوير آليات عمل المؤتمر العام، التي تقدمت بها المملكة وترأستها بمشاركة 12 دولة، وشملت تعديل النظام الداخلي، واستحداث مكتب للمؤتمر العام، وإنشاء ثلاث لجان رئيسة للشؤون التحضيرية والقانونية والإستراتيجيات وخطط العمل.

واعتمد المؤتمر مقترح المملكة بإعادة منصب المدير العام المساعد، الذي أُلغي عام 2019، وفاز به مرشح دولة الكويت الدكتور طارق الغريب، كما أقر تخصيص دعم مالي سنوي بقيمة 500 ألف دولار للدول الخمس المتأثرة بالنزاعات والأزمات والكوارث، وهي سوريا والسودان ولبنان وليبيا واليمن، بواقع 100 ألف دولار لكل دولة، للفترة المالية 2027 - 2028.

وأقر المؤتمر جائزة المملكة العربية السعودية للتراث، تقديراً للإنجازات المميزة في حماية التراث العربي وصونه، كما اعتمد منظومة السياسات اللغوية، ومنصة معجم المصطلحات العربية الموحدة، بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وسبق ذلك انتهاء رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي، التي امتدت خمس سنوات (2021 - 2026م)، وشهدت اعتماد مقترحات لتطوير إعداد الموازنة والبرامج، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات العمل العربي المشترك.

وشهدت الانتخابات فوز مرشح الكويت المهندس محمد الخالدي برئاسة المجلس التنفيذي خلفاً لممثل المملكة هاني القادم.