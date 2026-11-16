تظل إيران مُطالبة بالتفاعل مع الجهود التي تبذلها السعودية وعدد من الوسطاء، وفي مقدمتهم باكستان وقطر، لكي تتجنب - إيران - ضربة عسكرية أمريكية، ستلقي بظلالها على الداخل الإيراني والمنطقة.

وأمام تجاوب الإدارة الأمريكية مع الدعوات السعودية المتكررة بعدم ضرب إيران، تعود طهران مراراً وتكراراً إلى ركوب موجة العنجهية في التعاطي مع كل ما قد يجنبها ضربة عسكرية، ستدمر بنيتها التحتية من مطارات وجسور ومصانع ومنشآتها النفطية، التي لا تزال المورد الرئيسي لاقتصادها المنهار.

إيران مطالبة اليوم بتغليب صوت العقل والمنطق والتخلي عن أحلامها وأوهامها والتعاطي بإيجابية مع الدعوات الأمريكية المنطقية، التي تطالب بالتخلي عن السلاح النووي والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وتغذية الأذرع الإرهابية في المنطقة، وقبل كل ذلك التعهد بعدم العودة إلى إغلاق مضيق هرمز، واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة للملاحة الدولية.

ومتى ما التزمت إيران بهذه البنود، وتفاعلت مع الجهود السعودية، فإنها ستكون في مأمن، وربما انخرطت في علاقات سياسية وأمنية واقتصادية مع الدول، وبما ينعكس على تحسين موقفها الاقتصادي، وعلى الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني، الذي لا يزال يعاني جراء سياسة نظامه، الذي لم ينظر في يوم من الأيام إلى الشأن الداخلي المنهار، مكتفياً بصرف المليارات على أذرع إرهابية يوظفها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم.