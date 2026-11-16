حقق منتخب إنجلترا فوزاً ثميناً على نظيره الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأحد)، على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وثأر المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل، من خسارته أمام إسبانيا 3-2 في مباراة الذهاب، كما أنهى سلسلة اللاهزيمة التاريخية للماتادور، التي استمرت 44 مباراة.

افتتح هاري كين التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ثم أضاف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يوقع بين وايت على الهدف الثالث بعدها بأربع دقائق فقط.

وقلص ميكيل أويارزابال النتيجة لصالح إسبانيا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وبعدها بعشر دقائق، سجل نيكو ويليامز الهدف الثاني، لكن ريمونتادا أصحاب الأرض لم تكتمل.

بهذه النتيجة، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 15 نقطة، ليقتنص صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب إسبانيا، الذي تراجع إلى المركز الثاني، فيما حل منتخب كرواتيا ثالثاً بـ6 نقاط، والتشيك رابعاً دون رصيد.

يُذكر أن إنجلترا وإسبانيا ضمنا في وقت سابق التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.