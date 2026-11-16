رأس أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اجتماعاً مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية والخدمية بالمنطقة، للوقوف على جاهزيتها واستعداداتها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومتابعة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة.

واطّلع أمير جازان خلال الاجتماع، على الخطط المقترحة والآليات المعتمدة لمتابعة تطورات الحالة المطرية، والجاهزية للجهات ذات العلاقة، والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها فور ورود التوقعات والتنبيهات الجوية من المركز الوطني للأرصاد، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفاعل، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأكد أمير منطقة جازان، أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات، ورفع مستوى الجاهزية، وتسخير الإمكانات البشرية والآلية، وسرعة معالجة الملاحظات، واتخاذ التدابير اللازمة في المواقع التي قد تتأثر بهطول الأمطار وجريان السيول، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية العمل الاستباقي.

ووجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمواصلة تهيئة المواقع السياحية والمرافق العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمتنزهين، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة جازان من إقبال كبير للاستمتاع بأجوائها الشتوية الدافئة، وما تتميز به من تنوع طبيعي يجمع بين الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرتفعات الجبلية.