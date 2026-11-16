أعلنت السلطات في ولاية إنديانا الأمريكية حلَّ لغز جريمة قتل ظلت غامضة لأكثر من أربعة عقود، بعدما نجحت تقنيات الحمض النووي الحديثة في تحديد هوية الرجل المتورط في قتل امرأة اختفت عام 1981، إلا أن وفاته قبل سنوات حالت دون مثوله أمام القضاء.

وتعود القضية إلى فبراير 1981 عندما اختفت خوانيتا بويد، البالغة من العمر 31 عامًا، من مدينة لابورت، قبل أن يُعثر بعد أيام على جثمانها داخل صندوق سيارتها في منطقة ريفية قريبة.

ومنذ اكتشاف الجريمة، جمع المحققون عدداً من الأدلة من مسرح الحادث؛ بينها ملابس الضحية ومتعلقاتها الشخصية، إضافة إلى عينة بيولوجية احتُفظ بها بعناية رغم محدودية التقنيات الجنائية المتاحة آنذاك. وبعد سنوات طويلة من تعثر التحقيقات، أعادت شرطة مقاطعة لابورت فتح الملف عام 2013 مستفيدة من التطورات الكبيرة في تحليل الحمض النووي، حيث تمكن الخبراء من استخراج بصمة وراثية من الأدلة المحفوظة. ورغم التوصل إلى البصمة الجينية، استغرق الأمر سنوات من البحث في السجلات الوراثية وتتبع شجرات العائلات المرتبطة بالعينة المجهولة، في محاولة للوصول إلى صاحبها. وفي عام 2026، نجح المحققون في الحصول على عينة وراثية من أحد أقارب المشتبه به، لتقود المقارنات العلمية في النهاية إلى تحديد هوية كارل ديفيد فيليبس باعتباره الشخص المرتبط بالأدلة الجنائية الموجودة في القضية.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به كان يعيش وقت الجريمة بالقرب من المنطقة التي عُثر فيها على جثمان الضحية، كما دعمت القرائن والأدلة المادية نتائج فحوص الحمض النووي التي توصل إليها المحققون. لكن المفارقة أن فيليبس توفي عام 2017؛ ما يعني أن القضية لن تشهد محاكمة جنائية رغم تحديد هوية القاتل بشكل رسمي.

وأكدت السلطات أن الحفاظ على أدلة مسرح الجريمة طوال هذه السنوات كان العامل الحاسم في حل القضية، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة منحت المحققين فرصة جديدة للإجابة عن أسئلة ظلت بلا حل لأكثر من 45 عامًا. وفي نهاية المطاف، نجح العلم في فك لغز جريمة استعصت على المحققين لعقود، لكنه جاء متأخرًا عن مواجهة المتهم بالعدالة داخل قاعة المحكمة.