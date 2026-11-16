في واقعة بدت أقرب إلى أحداث الأفلام، أمضى رجل هندي أكثر من عامين خلف القضبان بتهمة قتل امرأة مفقودة، قبل أن تظهر المرأة نفسها حية بعد سبع سنوات من اختفائها، لتقلب القضية رأسًا على عقب وتثير تساؤلات واسعة حول مسار التحقيق.

وبدأت القصة في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند عام 2019، عندما اختفت امرأة تدعى منجو بعدما غادرت منزل أسرتها، لتسجل الشرطة بلاغًا باختفائها عقب أيام من انقطاع أخبارها بالكامل.

وخلال التحقيقات الأولى، قاد سجل المكالمات إلى رجل يدعى راجيش، بعدما تبين أن منجو استعارت هاتفه في محطة حافلات لإجراء مكالمة قصيرة إلى أحد أقاربها قبل اختفائها مباشرة، وهو ما جعل رقمه آخر خيط متاح أمام المحققين. ومع مرور الوقت، تحول هذا الخيط إلى اتهام جنائي كامل، بعدما تقدم والد المرأة ببلاغ اتهم فيه راجيش باختطاف ابنته وقتلها والتخلص من جثتها بإلقائها في نهر كافيري، مستندًا إلى روايات أشخاص قالوا إن علاقة عاطفية كانت تربط بينهما.

ورغم عدم العثور على أي جثة أو دليل مادي يؤكد وقوع جريمة قتل، ألقت الشرطة القبض على راجيش وقدمت ضده لائحة اتهام، بينما أصر الرجل على نفي التهم الموجهة إليه مؤكدًا براءته. وقضى راجيش عامين وخمسة أشهر في السجن قبل الإفراج عنه بكفالة في فبراير 2024، فيما ظلت القضية متداولة أمام القضاء دون حسم نهائي. لكن المفاجأة الكبرى جاءت بعد ظهور معلومات جديدة قادت إلى مكان وجود منجو، عندما وصلت صور ومقاطع مصورة لها إلى محامي المتهم، الذي بدأ بدوره تتبع الخيط الجديد حتى تمكن من تحديد مكان إقامتها.

وفي نوفمبر الجاري، أبلغ المحامي الشرطة بالعثور على المرأة حية في منطقة ناغامانغالا، حيث كانت تعيش مع زوجها الذي فرت معه قبل سنوات بعدما رفضت الزواج الذي كانت أسرتها ترتبه لها. وأكدت منجو للمحققين أنها لا تعرف راجيش من الأساس، كما أوضحت أنها لم تكن تعلم بوجود شخص متهم بقتلها أو بقضائه سنوات في السجن بسبب اختفائها. وأعادت هذه الشهادة القضية إلى نقطة الصفر، بينما فتحت السلطات تحقيقًا جديدًا لمراجعة ملابسات الاتهام والإجراءات التي قادت إلى سجن رجل بتهمة قتل امرأة تبيّن لاحقًا أنها ما زالت على قيد الحياة.

وهكذا تحولت مكالمة هاتفية قصيرة في محطة حافلات إلى بداية كابوس قضائي استمر سنوات، قبل أن تظهر صاحبة القصة حية وتنقلب الرواية بالكامل.