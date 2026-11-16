خسائر بمليارات الدولارات ضربت ثروات كبار المسؤولين والمساهمين في شركة «إنفيديا»، بعدما فقد ثلاثة من أبرز قياداتها صفة الملياردير، إثر تراجع قيمة أسهم الشركة على خلفية الأزمة التي أطاحت مؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ.

وذكرت مجلة «فوربس» أن ثروات ستة من كبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين في الشركة تراجعت مجتمعة بنحو 5.6 مليار دولار، لتستقر عند قرابة 21 مليار دولار، في أعقاب الهبوط الذي شهدته أسهم الشركة.

وبحسب تقديرات المجلة، فقد ثلاثة مسؤولين لقب الملياردير، بعدما انخفضت ثروة كل منهم بنحو 300 مليون دولار، لتصل إلى 900 مليون دولار، وهم كوليت كريس، المديرة المالية والرئيسة التنفيذية المؤقتة، وجاي بوري، نائب الرئيس التنفيذي السابق للعمليات العالمية، وبروك سيويل، عضو مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت «فوربس» أن كريس وسيويل يمتلكان حصة تبلغ 0.018% من أسهم «إنفيديا» لكل منهما، فيما تبلغ حصة بوري 0.015%، مشيرة إلى أن تراجع قيمة الأسهم انعكس مباشرة على ثرواتهم.

وامتدت الخسائر إلى بقية كبار المساهمين، إذ فقد عضو مجلس الإدارة والمستثمر مارك ستيفنز نحو ملياري دولار من ثروته، لتصل إلى 9.7 مليار دولار، فيما تراجعت ثروة المستثمر وعضو مجلس الإدارة تينش كوكس بنحو 2.2 مليار دولار، إلى 7 مليارات دولار. كما خسر رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز نحو 500 مليون دولار، لتبلغ ثروته 1.7 مليار دولار.

هوانغ يخسر 62 مليار دولار

وكانت الخسارة الأكبر من نصيب جنسن هوانغ، الذي تراجعت ثروته بنحو 62 مليار دولار، لتصل إلى 145 مليار دولار، وفق تقديرات «فوربس»، ما أدى إلى خروجه من قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم.

وربطت المجلة هذه الخسائر بتراجع أسهم «إنفيديا» بنحو 11% منذ اعتراف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته، وبنحو 31% مقارنة بمستوياتها القياسية المسجلة في أكتوبر الماضي، وفق أسعار الإغلاق يوم الخميس 12 نوفمبر.

أزمة شخصية تتحول إلى تداعيات اقتصادية

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلن هوانغ، الخميس الماضي، استقالته من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة وعضويته في مجلس إدارتها، وسط أزمة أثارتها تقارير عن علاقته بسيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ، مع مزاعم بشأن صلاتها بأجهزة استخبارات صينية، وهي اتهامات نفتها بكين ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وكان هوانغ قد أقر في رسالة داخلية بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين في الشركة، فيما أعلنت «إنفيديا» تعيين كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، بالتزامن مع بدء البحث عن رئيس دائم لقيادة الشركة.

وتتجاوز تداعيات الأزمة الجوانب الشخصية والإدارية، في ظل المكانة التي تحتلها «إنفيديا» في صناعة الرقائق الإلكترونية، ودورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ارتباط أعمالها بالقيود الأمريكية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، ما يضع تطوراتها تحت أنظار المستثمرين والأسواق والدوائر السياسية والأمنية.