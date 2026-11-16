يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنعطف حاسم في مسيرته هذا الموسم، وسط تذبذب النتائج على الصعيدين المحلي والقاري، وتزايد التساؤلات حول قدرته على المنافسة وحصد الألقاب. وتأتي هذه الضغوط في ظل غياب الاستقرار الفني، وتراجع مستوى عدد من اللاعبين، فضلاً عن موجة الإصابات التي ضربت جاهزية الفريق. وفي هذا السياق، تشكل فترة التوقف الحالية طوق نجاة لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح المسار، قبل استئناف المنافسات وخوض مواجهات مفصلية؛ تتصدرها قمة النصر المؤجلة في دوري روشن السعودي، والاستعداد للدفاع عن لقب كأس السوبر السعودي في الكويت.

محلياً وقارياً .. الأهلي يعاني من التعثرات

على الصعيد المحلي، يحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، حصدها من سبعة انتصارات مقابل أربع هزائم. وتنتظر الفريق مواجهة مرتقبة ومؤجلة أمام النصر في العشرين من نوفمبر الجاري، تمثل اختباراً حقيقياً لمدى الاستفادة من فترة التوقف، وفرصة ثمينة لتحسين موقعه وتقليص الفارق مع فرق الصدارة؛ إذ إن استمرار نزيف النقاط سيعقّد مهمته في المنافسة خلال الجولات القادمة.

أما قارياً، فيشغل الفريق المركز السادس أيضاً في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين. وتفرض هذه الحصيلة على الفريق ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين الأداء في المباريات القادمة، لضمان التأهل بأفضل مركز ممكن، واستعادة شخصيته التنافسية المعهودة.

رهان السوبر وتصحيح المسار

تبرز بطولة كأس السوبر السعودي بوصفها التحدي الأهم في المرحلة القادمة، حيث يلتقي الأهلي بنظيره القادسية في التاسع عشر من ديسمبر القادم بدولة الكويت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وتتطلب هذه المواجهة جاهزية بدنية وفنية قصوى، لا سيما أن مباريات خروج المغلوب لا تقبل أنصاف الحلول أو الأخطاء؛ ما يفرض استغلال الفترة الحالية لمعالجة أوجه القصور ورفع درجة الانسجام بين خطوط الفريق.

وتتضاعف مسؤولية الجهاز الفني خلال أيام التوقف لإجراء تقييم شامل للعمل الفني، ومعالجة الثغرات الدفاعية، وتحسين التنظيم التكتيكي ورفع المعدلات اللياقية. كما تبرز الحاجة الملحة لدراسة أسباب الإصابات المتكررة، والعمل على تأهيل المصابين وتجهيز البدلاء، لإيجاد حلول تعيد التوازن المفقود للفريق قبل استكمال ما تبقى من مواجهات الدور الأول.