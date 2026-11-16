أكد المدرب الوطني ولاعب النادي الأهلي السابق يوسف عنبر، في حديثه لـ«عكاظ»، صعوبة التنبؤ بقدرة الفريق على المنافسة في بطولات الموسم الحالي، مرجعاً ذلك إلى غياب الاستقرار الفني وتراجع رضا الجماهير عن عمل الجهاز الفني، الذي يمثل العصب الرئيسي لأي فريق يطمح لحصد الألقاب.

لغز الإصابات وتراجع الانسجام

أوضح عنبر، أن الشارع الأهلاوي يعيش حالة من القلق بسبب عدم الثبات على التشكيلة الأساسية، وتكرار الإصابات التي ضربت جاهزية الفريق. وأشار إلى احتمالية وجود خلل في الأحمال البدنية والحصص التدريبية، ما يستدعي مراجعة شاملة للعمل الفني والبدني. وأضاف أن الاستقرار وتقليص الإصابات هما المفتاح الحقيقي لتحقيق الانتصارات ورفع درجة الانسجام، مؤكداً أن الوضع الراهن يضع علامات استفهام كبيرة حول إدارة الفريق فنياً.

لفت نجم الأهلي السابق إلى أن عدم تعويض لاعبين بحجم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه ترك فراغاً واضحاً، لم يقتصر على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليشمل دور القيادة داخل المستطيل الأخضر. وبين، أن غياب العناصر المؤثرة انعكس سلباً على شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع ضغوط المباريات الصعبة.

تغيير مدروس لا مجرد رد فعل

وشدد عنبر على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تعيد الفريق إلى مساره الصحيح، وفي مقدمتها تقييم وضع الجهاز الفني والبحث عن مدرب قادر على توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل. وأكد، أن أي خطوة للتغيير يجب أن تبنى على دراسة فنية عميقة، بعيداً عن القرارات العشوائية أو محاولات امتصاص الغضب الجماهيري.

التحدي الأصعب.. اختيار البديل

وأشار عنبر إلى أن الأهلي يزخر بنجوم مميزين قادرين على صناعة الفارق واستعادة المستويات التي قادتهم للنجاحات القارية في الموسم الماضي، شريطة توفر مدرب يمتلك بصمة واضحة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن المحك الحقيقي للإدارة لا يكمن في إقالة المدرب، بل في القدرة على اختيار البديل الأنسب، متسائلاً: «من يستطيع اختيار المدرب المناسب في التوقيت والمكان المناسبين؟»، معتبراً هذا التساؤل جوهر المرحلة القادمة لإعادة الاستقرار والثقة للفريق.