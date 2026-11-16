كشف تحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن جهاز توجيه بيانات واحداً في ولاية أركنساس كان نقطة البداية وراء اضطراب واسع في شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بعدما أغرق شبكة قديمة بتدفق غير معتاد من البيانات، ما انعكس على حركة الطيران في مناطق واسعة من الولايات المتحدة.

ووفق الصحيفة، بدأ الخلل في مركز تابع لإدارة الطيران الفيدرالية بمدينة إنديانابوليس، يشرف على الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية فوق مساحات واسعة من وسط البلاد، قبل أن تمتد اضطرابات الاتصالات إلى مراكز أخرى، في واقعة كشفت كيف يمكن لعطل محدود في أحد مكونات البنية التحتية أن يتحول إلى أزمة تطال قطاع الطيران بأكمله.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة أن المسؤولين، أثناء تتبع مصدر التدفق غير المعتاد للبيانات، حددوا موقعين في ولايتي أركنساس وتكساس كانا يرسلان كميات كبيرة من الاتصالات إلى الشبكة. وتبين أن جهاز توجيه حديثاً في محطة اتصالات تابعة للإدارة بمنطقة إلدورادو في أركنساس بدأ، بعد فترة وجيزة من تركيبه، في إرسال تدفقات كثيفة من البيانات.

وبالتزامن مع بيانات صادرة عن جهاز آخر في محطة رادار «أماريلو» بولاية تكساس، تعرضت شبكة الاتصالات لضغط تجاوز قدرتها على الاستيعاب، ما تسبب في اضطراب الاتصالات داخل 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً تابعاً لإدارة الطيران الفيدرالية، تتولى الإشراف على حركة الطائرات في الأجواء الأمريكية.

وقالت ريبيكا جاي، رئيسة قطاع التكنولوجيا في إدارة الطيران الفيدرالية، إن المسؤولين رصدوا موقعين يرسلان إشارات إلى الشبكة بمعدل يقارب ألف اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، وهو تدفق لم تتمكن البنية التقنية القائمة من التعامل معه.

وأدى الخلل إلى اضطراب واسع في حركة الطيران، واضطرت إدارة الطيران الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات لوقف الرحلات، ما انعكس على آلاف الرحلات الجوية وأعداد كبيرة من المسافرين، الذين واجهوا إلغاءات وتأخيرات واضطروا إلى إعادة حجز تذاكرهم أو اللجوء إلى وسائل نقل بديلة وحجز أماكن إقامة.

وتكشف الواقعة عن تحديات تواجه منظومة الاتصالات التي تعتمد عليها إدارة الطيران الفيدرالية، إذ لا تزال أجزاء من بنيتها التحتية تعود إلى عقود مضت، وتجمع بين كابلات نحاسية وأخرى من الألياف الضوئية لنقل بيانات الرادار والاتصالات ومعلومات الرحلات الجوية.

وتعمل السلطات الأمريكية منذ سنوات على تحديث هذه المنظومة ضمن مشاريع بمليارات الدولارات، بعدما تعرضت لأعطال متكررة وأثارت مراجعات سابقة مخاوف بشأن تقادم معداتها وقدرتها على مواكبة متطلبات التشغيل الحديثة. وتسلط الأزمة الأخيرة الضوء على المخاطر التي قد تنشأ عندما تُدمج أجهزة وتقنيات حديثة في شبكة قديمة لم تُصمم بالضرورة لاستيعاب أنماط تدفق البيانات الجديدة.

وتمكنت إدارة الطيران الفيدرالية من احتواء الاضطرابات بعد فصل جهازي التوجيه في أركنساس وتكساس عن الشبكة الرئيسية، إذ استقرت الاتصالات عقب تعطيلهما. كما حدد المسؤولون خاصية في أجهزة التوجيه من الطراز نفسه يُعتقد أنها ساهمت في تدفق البيانات بصورة غير طبيعية، ووصفها مسؤول حكومي بأنها خاصية بث كانت توسع نطاق إرسال البيانات إلى ما يتجاوز الحاجة، قبل أن تقرر الإدارة تعطيلها في جميع الأجهزة المماثلة.

ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد السبب الدقيق وراء تصرف الجهاز بهذه الطريقة، وما إذا كان الأمر ناجماً عن خلل في الجهاز أو خطأ في تركيبه أو تهيئته. ويشمل التحقيق دور شركة «إل ثري هاريس تكنولوجيز»، المسؤولة عن إدارة منظومة الاتصالات.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن السلطات لم تعثر على أي دليل يشير إلى أن الحادث كان متعمداً أو ناتجاً عن نشاط خبيث، مؤكداً أن التحقيق يركز على الأسباب التقنية المحتملة، بما في ذلك أداء الجهاز وطريقة تركيبه وإعداده.