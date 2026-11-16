سلّطت دراسة علمية حديثة الضوء على احتمال وجود علاقة بين التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية وارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب، في وقت يواصل فيه الباحثون البحث عن أسباب تزايد الإصابة بهذا المرض عالمياً.

وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في الولايات المتحدة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً بنسبة 3% سنوياً خلال الفترة من 2013 إلى 2022، ما أثار تساؤلات بشأن دور العوامل البيئية والغذائية في هذا الارتفاع.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة «سنترال ساوث» الصينية أن التعرض طويل الأمد لجسيمات البوليسترين النانوية، المستخدمة في بعض الأكواب والعبوات البلاستيكية الرغوية، عزز نمو أورام القولون لدى فئران معدلة وراثياً لتكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأظهرت النتائج تراكم الجسيمات البلاستيكية في القولون، ما أدى إلى اضطراب الخلايا المبطنة للأمعاء واختلال توازن البكتيريا المعوية، فيما سجلت الفئران المعرضة لها أوراماً أكثر عدداً وأشد خطورة مقارنة بغير المعرضة.

وتدعم هذه النتائج أبحاثاً سابقة رصدت تركيزات أعلى من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل أورام مرضى سرطان القولون والمستقيم، مقارنة بالأنسجة السليمة المجاورة، دون أن تثبت أن هذه الجسيمات كانت سبباً مباشراً للإصابة.

ويرجّح باحثون أن الجسيمات البلاستيكية قد تؤثر في الطبقة المخاطية التي تحمي جدار القولون من السموم والميكروبات الضارة، ما قد يسمح بوصول مواد مؤذية إلى الخلايا وزيادة احتمالات حدوث تغيرات مرضية.

وأشار أستاذ الجراحة بجامعة أوتاغو النيوزيلندية، فرانك فريزيل، إلى أن هذه الفرضية تستحق مزيداً من الدراسة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع معدلات سرطان القولون المبكر رغم تحسن بعض العادات الصحية لدى الأجيال الشابة، مثل انخفاض التدخين واستهلاك الكحول.

ويبحث العلماء كذلك في عوامل محتملة أخرى، تشمل الأغذية فائقة المعالجة، والمواد الكيميائية طويلة البقاء في البيئة، والأصباغ الغذائية الصناعية، وقلة النشاط البدني، في محاولة لتفسير الزيادة المسجلة منذ تسعينيات القرن الماضي.

ورغم المؤشرات المثيرة للقلق، شدد الباحثون على أن الأدلة العلمية الحالية لا تزال غير كافية لإثبات علاقة سببية مباشرة بين التعرض للجسيمات البلاستيكية الدقيقة والإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البشر.

وأكدوا أهمية الكشف المبكر عن المرض، الذي يساعد على اكتشاف الزوائد اللحمية وإزالتها قبل تحولها إلى أورام سرطانية، إلى جانب مواصلة الأبحاث بشأن تأثير الملوثات البلاستيكية وسبل الحد من وصولها إلى الأغذية.