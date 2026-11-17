في كشف جديد عن ملابسات جريمة مقتل طفلين على يد والدهما في مصر، كشف أحد أقارب محمد المنياوي، المتهم بقتل طفليه في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، تفاصيل عن حياته العائلية والمهنية، مشيراً إلى أنه كان يميل إلى الانطواء والعزلة، وقاطع عدداً من أشقائه منذ نحو 10 سنوات، فضلاً عن تعدد زيجاته وعمله السابق مدرباً للياقة البدنية.

وقال قريب المنياوي إن المتهم عمل مذيعاً بقناة «الحدث اليوم»، إلى جانب عمله مدرباً للياقة البدنية وكمال الأجسام، وسبق أن افتتح صالة ألعاب رياضية «جيم» بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا، قبل نحو 10 أو 15 عاماً.

وأضاف أن المنياوي لديه 9 أشقاء، بينهم 5 أشقاء و4 شقيقات، إلا أن علاقته بعدد منهم انقطعت منذ قرابة عقد من الزمن، واصفاً شخصيته بأنها تميل إلى العزلة والانطواء.

وأوضح أن أفراد الأسرة لم يعرفوا تفاصيل الواقعة إلا من خلال وسائل الإعلام، بسبب انقطاع التواصل معه منذ سنوات.

إخفاء إصابة الطفل عن أشقائه

وكشف قريب المتهم أن المنياوي نقل طفله الثاني إلى المستشفى عقب الاعتداء عليه وإصابته إصابات بالغة، لكنه لم يخبر أشقاءه بما حدث، خوفاً من معرفة الأسرة بالواقعة وما قد يصاحب ذلك من شماتة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن المنياوي تزوج عدة مرات، وأنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديه، استدعت جهات التحقيق اثنتين من زوجاته السابقات لسماع أقوالهما بشأن طبيعة شخصيته، وما إذا كانت هناك مؤشرات على معاناته اضطرابات نفسية من عدمه.

اتهامات بالسرقة انتهت بمأساة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة المصرية، حيث كشفت التحريات الأولية أن الأب، البالغ من العمر 40 عاماً، اعتدى على طفليه، البالغين 7 و9 سنوات، بالضرب المبرح، بعد اتهامهما بالاستيلاء على أمواله، فيما أشارت التحقيقات المنشورة إلى أنه ارتطم برأسيهما بالحائط، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية نقلاً عن التحريات، توفي أحد الطفلين متأثراً بإصاباته، فيما دفن الأب جثمانه في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، بينما نقل شقيقه إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته.

بلاغ عن حادث يكشف ملابسات الواقعة

وبدأت خيوط الواقعة في التكشف مع تحرك الجهات المعنية لفحص ملابسات وفاة الطفل، بعدما ظهرت مؤشرات على وجود شبهة جنائية، ولم تتطابق الإصابات الظاهرة على جسده مع الرواية التي قدمها الأب بشأن تعرضه لحادث سير.

وأفادت التقارير المنشورة بأن الفحوص الأولية أثارت الشكوك حول تعرض الطفل للاعتداء، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة ومواجهة الأب بما توصلت إليه التحريات، وصولاً إلى الكشف عن مصير شقيقه المدفون في المنطقة الصحراوية.

النيابة تحقق وتحبس المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنياوي، وأُحيل إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابه بشأن ملابسات الواقعة والدوافع وراء الاعتداء على طفليه.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، فيما كلفت جهات التحقيق خبراء الأدلة الجنائية برفع الآثار البيولوجية من المكان وفحصها.

وفي أعقاب انتشار الواقعة، أعلنت إدارة قناة «الحدث اليوم» إنهاء علاقة العمل مع المتهم بصورة نهائية، مؤكدة رفضها جميع أشكال العنف ضد الأطفال، واحترامها الكامل لجهات التحقيق والقضاء.