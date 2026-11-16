حذّرت هيئات الرقابة والسلامة النووية في 38 دولة، اليوم (الإثنين)، من تزايد خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، نتيجة استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة وشبكات الكهرباء، التي تعتمد عليها المحطات النووية لتشغيل أنظمة التبريد والحفاظ على سلامة المفاعلات.

وأعربت ثلاث منظمات دولية معنية بالسلامة النووية والإشعاعية، في بيان مشترك، عن قلقها البالغ إزاء المخاطر المتزايدة على المنشآت النووية الأوكرانية، داعية روسيا إلى الوقف الفوري للهجمات على المحطات النووية والبنية التحتية للطاقة الضرورية لتشغيلها بصورة آمنة.

وتضم المنظمات جهات رقابية من 38 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

تحذيرات من تصاعد المخاطر خلال الشتاء

وقال رئيس هيئتين أوروبيتين معنيتين بالحماية الإشعاعية والسلامة النووية، بير ستراند، إن الهجمات الروسية أصبحت أكثر خطورة خلال الأسابيع الأخيرة، مع استخدام طائرات مسيّرة تحمل شحنات متفجرة أكبر وتتمتع بقدرة أعلى على إصابة أهدافها بدقة، محذراً من أن خطر وقوع حادث نووي قد يبلغ أعلى مستوياته خلال الشتاء الحالي.

انقطاع الكهرباء يهدد بتسرب إشعاعي

وأوضح ستراند أن السيناريو الأسوأ يتمثل في انقطاع شامل للكهرباء عن أوكرانيا، ما قد يؤثر بصورة متزامنة على المفاعلات النووية التسعة العاملة في البلاد، ويهدد قدرة المحطات على تبريد الوقود النووي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انصهار الوقود وتسرب مواد مشعة.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسببت الأنشطة العسكرية خلال الأسبوع الماضي في اضطرابات بشبكة الكهرباء الأوكرانية، ما اضطر بعض وحدات الطاقة النووية إلى خفض إنتاجها.

9 مفاعلات نووية تحت التهديد

وتضم أوكرانيا أربع محطات للطاقة النووية، تعمل ثلاث منها حالياً وتوفر نحو 80% من الكهرباء المستخدمة في البلاد خلال الشتاء، فيما تخضع محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية، ولا تنتج الكهرباء حالياً، لكنها لا تزال بحاجة إلى إمدادات خارجية لتشغيل أنظمة التبريد.

زابوريجيا فقدت الكهرباء 27 مرة

وأفادت الوكالة بأن محطة زابوريجيا فقدت إمدادات الكهرباء الخارجية 27 مرة منذ اندلاع الحرب، واضطرت خلالها إلى الاعتماد على مولدات الديزل الاحتياطية، فيما أصبحت تعتمد منذ أواخر مارس الماضي على خط كهرباء خارجي واحد.

دعوات أوروبية للاستعداد للطوارئ النووية

ودعت الهيئات الرقابية الدول الأوروبية إلى تعزيز التنسيق والاستعداد للطوارئ النووية، محذرة من أن أي حادث كبير قد يؤدي إلى انتشار مواد مشعة تتجاوز آثاره الحدود الأوكرانية.