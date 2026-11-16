أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم (الإثنين)، من العاصمة التشادية نجامينا، السنة الثانية من برنامج دول الساحل، بدعمٍ من المملكة العربية السعودية.

وتُنفّذ برامج السنة الثانية في تشاد على مدى أربعة أسابيع متتالية، من 16 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2026م، وتستهدف تدريب 150 مدنياً وعسكرياً عبر برامج وورش عمل في المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري.

وشهد حفل الإطلاق حضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد إسحاق مالو جاموس، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية في جمهورية تشاد.

وتأتي انطلاقة السنة الثانية امتداداً لما حققه البرنامج في سنته الأولى، إذ نفّذ التحالف 22 نشاطاً استفاد منها 2300 مستفيد في خمس دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

وأعرب الوزير، في كلمته، عن اعتزاز بلاده بعضويتها في التحالف الإسلامي، مؤكداً أن إطلاق السنة الثانية من البرنامج يجسّد التزام التحالف بمواصلة دعم جهود دول الساحل في محاربة الإرهاب.

وأوضح أن العمل في المجالات الأربعة يواكب تطوّر أساليب الجماعات الإرهابية في نشر خطابها وتوظيف وسائل الإعلام وتأمين التمويل وتنفيذ عملياتها، مشيراً إلى أن تدريب 150 مدنياً وعسكرياً يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات التشادية المعنية بمواجهة هذه التهديدات.

وأكد أن الإرهاب يظل من أبرز تحديات العصر، إذ يتجاوز الحدود ويقوّض فرص التعاون والاستقرار.

وأشار إلى أن تحرّك الجماعات الإرهابية عبر حدود دول الساحل يجعل التنسيق الإقليمي والدولي ضرورةً لمواجهتها، مؤكداً أن تشاد ستواصل الإسهام في جهود الأمن والدفاع المشترك بما ينسجم مع أولوياتها الوطنية ويدعم استدامة التعاون في المنطقة.

وقدّم الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دور المملكة في تأسيس التحالف ودعم أعماله، مثمناً اهتمام التحالف بدول الساحل وجهوده في بناء قدرات كوادرها المدنية والعسكرية.

من جانبه، أوضح اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن إطلاق السنة الثانية من برنامج دول الساحل من نجامينا يبني على ما تحقق في السنة الأولى، التي شهدت تنفيذ 22 نشاطاً استفاد منها 2300 شخص في خمس دول، مبيناً أن التحالف يعمل مع الدول المستفيدة على توجيه برامجه التدريبية وفق أولوياتها واحتياجات مؤسساتها، بما يمكّن الكوادر المدنية والعسكرية من تطبيق ما تكتسبه من معارف ومهارات في عملها اليومي.

وأكد أن التحالف يحظى بدعمٍ حثيث ومتابعةٍ مباشرة من وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وثمّن دعم المملكة لبرنامج دول الساحل، وما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل الخطاب المتطرف لاستقطاب الأفراد، وتستخدم المنصات الإعلامية لتوسيع انتشار دعايتها، وتعتمد على شبكات التمويل لمواصلة نشاطها.

ولفت إلى أن مواجهة هذه الأساليب تتطلب عملاً متكاملاً يبدأ بالوقاية من التطرف، ويمتد إلى مواجهة الدعاية الإرهابية ومحاربة تمويل الإرهاب ورفع الجاهزية الميدانية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والأمنية والعسكرية، موضحاً أن البرنامج في تشاد يستهل أعماله بورشٍ في المجال الفكري تُعنى بفهم أساليب الاستقطاب والوقاية من التطرف، تليها برامج وورش عمل في المجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري.

وأضاف أن الأثر المنشود من تدريب 150 مدنياً وعسكرياً على مدى أربعة أسابيع يمتد إلى مؤسساتهم، من خلال نقل الخبرات إلى زملائهم وتطبيق ما تعلموه في أداء مهامهم.

وبانطلاق السنة الثانية من نجامينا، يواصل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بدعمٍ من المملكة العربية السعودية، تحويل التعاون مع دول الساحل إلى تدريب عملي للكوادر المدنية والعسكرية.

وتجمع برامج الأسابيع الأربعة في تشاد بين الوقاية من التطرف، ومواجهة الدعاية الإرهابية، ومحاربة تمويل الإرهاب، ورفع الجاهزية الميدانية، بما يعزّز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة تهديدات تتجاوز الحدود وتتطلّب استجابةً مشتركة.