نشر مفاوضون في محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31) في تركيا، اليوم، مسودة نص اتفاق بهدف إثارة النقاش ومحاولة تضييق الفجوات بين الدول بشأن استخدام الوقود الأحفوري وتمويل مكافحة تغير المناخ، قبل حلول نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق نهائي.



وثيقة قصيرة للغاية



وقال وزير الطاقة وتغير المناخ الأسترالي كريس بوين، الذي يقود المفاوضات في إطار ترتيب الرئاسة المشتركة للمؤتمر مع تركيا: «إن مسودة اليوم تتكون من 18 صفحة وتحوي بنوداً رفضتها بعض الدول بالفعل». وأضاف بوين في مؤتمر صحفي: «لأكون صريحاً، إذا تحدثنا فقط عما نتفق عليه جميعاً، فستكون الوثيقة قصيرة للغاية في هذه المرحلة المبكرة جداً من العملية».



تقريب وجهات النظر



وتابع: «نحتاج إلى المضي قدماً، وهو ما يعني إجراء حوار حول الأمور التي تختلف الأطراف بشأنها تماماً في الوقت الحالي، بهدف المساعدة في تقريب وجهات نظرهم للتوصل إلى اتفاق في الأيام القادمة». وتهدف محادثات الأمم المتحدة السنوية بشأن المناخ إلى التوصل إلى توافق في الآراء بين نحو 200 دولة حول قضايا تشمل مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية وكيفية الاستجابة للتحذيرات العلمية بشأن ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وتعقد المحادثات هذا العام في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، وانطلقت في التاسع من نوفمبر الجاري.



حشد دعم للذكاء الاصطناعي



خارج نطاق المفاوضات، أطلقت تركيا، الدولة المستضيفة لمؤتمر (كوب31)، تعهداً بشأن الذكاء الاصطناعي في محاولة لحشد الدعم لاتفاق طوعي ينص على ضرورة تطوير هذه التكنولوجيا بشكل مستدام وجعلها جزءاً من الحل لمشكلة الاحتباس الحراري. ويتزايد القلق بين النشطاء المعنيين بتغير المناخ من أن التوسع السريع في مراكز البيانات سيفاقم مشكلة زيادة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فضلاً عن الضغط على الموارد الأرضية والمائية والمعدنية وزيادة فواتير الكهرباء.