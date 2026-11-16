أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أنه لا يمانع في عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، لافتاً إلى أن الرجل قد تعلم الدرس.



يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت أصوات في قطاع التكنولوجيا تطالب بعودة جنسن هوانغ إلى قيادة «إنفيديا» حيث تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا 170 ألف شخص، في ظل تزايد الدعم الذي يحظى به من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا والموظفين والمساهمين، عقب استقالته الأسبوع الماضي.



حملة دعم



وحظيت حملة «ساندوا جنسن» بدعم عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إيلون ماسك، وغاري تان، وتيم سويني. وتأتي هذه التحركات بعدما أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، نقلاً عن عدة مصادر مطلعة على الأمر. وكتب ماسك، أخيراً، عبر منصة (إكس): «هناك عريضة لإعادة جنسن، وسأوقع عليها أيضاً». كما أعلن تان توقيعه العريضة، قائلاً إن هوانغ يستحق إجراءات عادلة، وليس ما يحدث حالياً. فيما نشر سويني، (الأحد)، عبارة «أنقذوا جنسن!» أثناء مشاركته رابط العريضة.