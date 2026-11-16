من الخطوات الجيدة، التي تُحسب لوزارة الشؤون الإسلامية، تصديها للتحايل على منع نشر الإعلانات داخل المساجد، من خلال وضع أجهزة ساعات أو منشورات دعوية وإرشادية تحمل شعارات وأسماء وأرقام تواصل شركات ومؤسسات تجارية، فالمساجد ينبغي أن تبقى بعيدة عن الاستغلال الإعلاني والتجاري، وأن تُراعى فيها قدسيتها !

لكن ما يستوقفني في هذا السياق، هو منع تعليق ساعات مواقيت الأذان والإقامة على جدار القبلة في مواجهة المصلين، والإلزام بوضعها على الجدران الجانبية. وأتساءل عن مدى مناسبة هذا التوجه لجميع المساجد، في ظل اختلاف مساحاتها واتساع صفوفها !

ففي بعض المساجد، ذات المساحات الكبيرة والصفوف العريضة، قد يصعب على المصلين رؤية الساعات عند وضعها على الجدران الجانبية، مما يقلل من الفائدة المرجوة منها، خصوصاً لكبار السن، ومن لا تساعدهم قدراتهم البصرية على رؤيتها، مما يعطل بالنسبة للكثيرين الاستفادة من معرفة المواقيت، والسؤال: ما المانع من جعلها على جدار القبلة وفي مواجهة المصلين، كما كان الحال في معظم السنوات الماضية ؟!

عندما طرح الموضوع للنقاش في أحد المجالس، قال أحدهم، إن الهدف هو ألا تكون الساعات مصدر إلهاء للمصلين، وهو مبرر لم أهضمه أبداً، فالمصلون ينظرون إلى أماكن سجودهم أثناء الصلاة، كما أن الزخارف والديكورات أكثر جذباً للإلهاء لو كان الأمر كذلك !

آمل أن تراجع الجهة المسؤولة عن إدارة المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية قرارها، وتسمح بتعليق ساعات أوقات الأذان والإقامة على جدران القبلة وفي مواجهة المصلين، حتى تيسّر عليهم معرفة الأوقات، خاصة أن فيهم كبير السن الذي لا يمتد نظره إلى الجدران الجانبية، ناهيك عن عدم وجود أي سبب مقنع للتخلي عن عادة كانت سائدة طوال السنوات السابقة، إلا إذا كان المسؤولون اللاحقون قد اكتشفوا شيئاً سلبياً لم يكتشفه المسؤولون السابقون ؟!