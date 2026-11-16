في مشهد من مسرحية سيف العرب التي جسّد فيها عبدالحسين عبدالرضا دور صدام حسين، قال ساخراً إنه لا يمكنه إخفاء شيء عن الأقمار الصناعية الأمريكية، الذين على الأرجح يعرفون مقاس فانيلته، وأتذكر هذا المشهد كلما رأيت خبراً من شاكلة أن رئيس الموساد سيذهب لإطلاع المسؤولين في CIA عن تطورات في برنامج إيران النووي أو في تطورات في برنامجها للصواريخ الباليستية، وتشعر من صياغة الخبر أنه سيخبرهم بما غاب عن علمهم وأقمارهم.

وهنا تُفتح بوابة الأسئلة، فهل التقنية الأمريكية تراجعت بعد أكثر من ثلاثة عقود، وهو أمر لا دلالات عليه من تقنيات الحرب والرصد وحتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والسؤال الثاني هو عن طبيعة النظام الإيراني وهل هو نظام يعيش في الكهوف وبالتالي رصده كرصد أسامة بن لادن يحتاج لتجنيد عناصر على الأرض لأنهم المصدر الوحيد القادر على التجسّس وجمع المعلومات في غياب التقنيات تماماً.

وهذه أيضاً حجة قد يمكن الجدال حولها، فالأجهزة الأمريكية جنّدت بطبيعة الحال الكثير من المخبرين في عدة بقاع من الأرض شأنها في ذلك شأن جل أجهزة الاستخبارات في العالم، بما يصحب ذلك من نجاحات عادية وأحياناً نجاحات لافتة، أو اكتشاف لهذا الجاسوس وخسارته للأبد. ومن جانب آخر لا يبدو أن النظام الإيراني في جله يسكن في الكهوف، فإدارة ترمب نفسها صفَّت قاسم سليماني في العراق في وضح النهار، وقيادات الحرس الثوري والقيادة السياسية لم تنفطم من التقنية بالمطلق.

إن الاختلاف الرئيسي بين الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية والأمريكية يأتي بالدرجة الأولى من أهمية الملف، فالملف بالنسبة لأمريكا هو تهديد من عدة تهديدات كروسيا والصين وبعض التهديدات الحدودية وغيره، أما بالنسبة لإسرائيل فهو الملف الأول وملف وجودي، بشكل رئيسي في إيران، لكن بما يتعدى ذلك للأذرع في غزة وحزب الله في لبنان وسوريا سابقاً وكذلك العراق والحوثيين، وبالتالي تستثمر أكثر في معرفة كل ما يحدث في إيران أو يأتي منها، سواء بطريقة رقمية حيث اخترقت الكثير من الهواتف سواء عبر برامج المواقع الجغرافية، أو برامج تجاوز قيود الإنترنت المحلية VPN، أو عبر تجنيد مصادر من إيران أو من دول أخرى ويقيمون فيها.

الاختلاف الآخر أن إسرائيل ترغب في القيام بعمليات في الداخل الإيراني وعدم الاكتفاء بجمع المعلومات، فبين العام 2010 و2012 اغتالت إسرائيل عدة علماء نوويين، تبعه اغتيال محسن فخري زادة في 2020، واغتيال إسماعيل هنية الذي أقرت به لاحقاً، وفي العام الماضي تدمير الدفاعات الجوية عبر كوماندوز جنّدهم الموساد من داخل إيران وجوارها ونجحوا في العملية قبل انطلاق الضربات الجوية مباشرة، وصولاً إلى العملية التي قامت بها إسرائيل وهي الإعلان عن الأرشيف النووي الإيراني وذلك في 2018.

وعملية الأرشيف هي خير شاهد على استغلال المعلومات لحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرار ما، وحينها انسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي بعد ذلك بشهر، ولكن لم يكن الحال دوماً كذلك، فإسرائيل حاولت في عدة مواضع إقناع واشنطن بالمشاركة معها في ضربة وفشلت كما في 2007، حين نقلت حكومة أولمرت صوراً للمفاعل السوري ولكن بوش لم يكن متحمساً للضربة رغم ضغوط ديك تشيني آنذاك، فضربتها إسرائيل بشكل منفرد.

محصلة الشواهد الحالية والمرويات في عدة كتب مهمة ككتاب رونين بيرغمان «الصعود والقتل أولاً»، وكتاب «الحرب السرية مع إيران»، وغيرهما، يتضح أن الفرق في الأولويات بين البلدين، وأنه بالمجمل لا يوجد اختلاف في المعلومات التي تتوصل إليها الأجهزة في البلدين، ولكن تختلف الأجندة السياسية في واشنطن حسب المرحلة، والتي يبني عليها السياسي أولويات توجيه الموارد الاستخبارية والعسكرية، وما نشهده اليوم هو مسعى حثيث من رئيس الموساد المقرب من نتنياهو لاستجلاب مشاركة أمريكية في ضربة لإيران، تأتي كدعم عسكري، لكن الأهم دعم سياسي يحتاجه نتنياهو اليوم، كل ما ينقص ذلك أن المزاج العام ضد الحرب بشكل كبير.

مهم جداً النظر إلى ما حدث في أمريكا من إيقاف الرحلات التجارية لساعات، وكيف يمكن أن يتم الاستسهال بالتحليل ونسبه لإيران، دون التفكير بمنطقية حول قدرة إيران أو رغبتها في استفزاز واشنطن، وأحياناً قد يكون الخطأ التقني خطأ تقنياً مجرداً لم يمر من بوابة نظريات المؤامرة.