الكتّاب المؤثرون أصحاب البصمة اللافتة والمميّزة والأثر العميق دائماً ما يكون لهم مشروع فكري يبنون عليه فكرتهم الأساسية، ومن أهم الكتّاب المعاصرين الذي يربط بين أصله المشرقي وواقعه الغربي بشكل سلس وأخّاذ يجعل من مسألة التعمق في مشروعه الفكري مسألة تستحق المحاولة.

يتمحور مشروع أمين معلوف الإبداعي والفكري حول دراسة العلاقة بين الشرق والغرب، وإشكالية الهوية، والتبادل الحضاري والتاريخي.

ومن الممكن توصيف أبرز أركان مشروع أمين معلوف بالشكل التالي، فهو أبدع في التعمّق في التاريخ وهو يستخدم التاريخ كأداة لفهم التحوّلات الحضارية الكبرى التي شكّلت صورة العالم بين الشرق والغرب (كما في كتاب «الحروب الصليبية كما رآها العرب» وروايات مثل «ليون الأفريقي» و*«سمرقند»*).

وطبعاً كانت إشكالية الهوية والتعدّد إحدى أهم إبداعاته، فهو يرفض مفهوم «الهوية القاتلة» أو الانغلاق الهوياتي، ويدعو في كتاباته (مثل كتاب «الهويات القاتلة») إلى احترام التنوع والانفتاح على الآخر ونبذ الكراهية.

أدب المنفى والذاكرة مثلا تجربته الاستثنائية، وهذا الذي يعكس تجربته ككاتب لبناني مقيم في فرنسا، حيث يكتب بالفرنسية حاملاً روحه وثقافته المشرقية، مما يجعله جسراً ثقافياً فريداً بين اللغتين والعالمين.

وتأمل مصير البشرية من أهم النقاط التي نالت اهتمامه، ويستمر في تقديم أعمال فلسفية واستقصائية ترصد مآلات الحضارة الإنسانية وقلقها المعاصر.

مشروع أمين معلوف ومضات من التنوير مستمرة ومتواصلة تستحق الاحترام والتقدير. قلة نادرة وفريدة من الكتّاب الشموليين الذين لهم نظرة فلسفية إنسانية عابرة للحدود جامعة للثقافات متجاوزة الهويات الضيقة إلى مساحة رحبة غير عنصرية، وفي هذه الأيام نحن بحاجة ماسة لمثل هذه الأصوات الحكيمة ذات التجارب الثرية التي بعمقها وثرائها تعطي حجة مضادة لكل طرح عنصري أرعن متطرف وما أكثرهم.