انخفضت كلفة شحن النفط بالناقلات العملاقة منذ بداية نوفمبر الجاري، مما يعكس انخفاض الطلب على خدمات الاستئجار وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت تكاليف الشحن إلى مستوى قياسي مرتفع في أكتوبر الماضي. وأظهرت بيانات من بورصة البلطيق أن أسعار الشحن للناقلات العملاقة التي تنقل النفط من خليج عمان إلى الصين انخفضت إلى نحو 308 على مقياس (وورلد سكيل) في 13 نوفمبر، متراجعة 64% عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 841 في الثامن من أكتوبر الماضي.



انخفاض حاد في الأسعار



وجاء هذا الانخفاض الحاد في الأسعار في وقت رفع فيه مصدرو النفط في الخليج تدفقات الخام إلى المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتحققت هذه الزيادة في التدفقات عبر حلول بديلة مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وعبور الناقلات في أثناء وقفها إشارات التتبع لتفادي اكتشافها، حتى في ظل استمرار الهجمات على السفن. وأدى ارتفاع صادرات النفط من دول الخليج إلى تراجع الطلب على الخام المشحون من مناطق أخرى، مما أدى إلى توافر ناقلات النفط العملاقة.



تأثير بالسلب على الطلب



وقالت المحللة لدى إحدى الشركات المتخصصة ديليا هي: «زادت صادرات النفط الخليجية أخيراً؛ لتقترب من أحجام ما قبل الحرب، مما أدى إلى انخفاض طلب المشترين الآسيويين على خامات الولايات المتحدة وبحر الشمال، وهو ما أثر بدوره سلباً على الطلب على ناقلات النفط». وذكر المحلل لدى إحدى المجموعات العالمية إيوانيس باباديميتريو، أن الارتفاع الكبير في أسعار الشحن أخيراً أدى إلى تراجع الطلب الآسيوي على النفط الخام المشحون لمسافات أطول من الولايات المتحدة وغرب أفريقيا وبحر الشمال، مما زاد بدوره استخدام المنطقة النفط الخام من الشرق الأوسط، الأمر الذي قلص الطلب على الرحلات الأطول بناقلات النفط العملاقة.