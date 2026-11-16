وصلت حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة «ثيودور روزفلت» إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، (الأحد)، لتنضم إلى حاملتي «جورج إتش دبليو بوش» و«جورج واشنطن» العاملتين في بحر العرب، وسط توتر متزايد مع إيران على خلفية تعثر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.



وقال مسؤول أمريكي لشبكة ABC News: إن المجموعة القتالية لـ«ثيودور روزفلت» دخلت المنطقة، لترتفع القوة البحرية إلى أكثر من 20 سفينة حربية، تشارك في فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.



ويتزامن هذا الانتشار مع عودة الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ على دول الخليج، وتقارير عن إعداد قيادات عسكرية أمريكية وإسرائيلية خططاً لاستئناف الضربات ضد إيران، قد تشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد الإيراني، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».



تحذير إسرائيلي من استهداف ترمب



وفي تطور أمني لافت، حذر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) رومان جوفمان، واشنطن من مخطط إيراني محتمل لاستهداف الرئيس دونالد ترمب وكبار مسؤولي إدارته، باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، وفق ما أوردت صحيفة «إسرائيل هيوم».



وجاء التحذير عقب زيارة جوفمان إلى الولايات المتحدة، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، لبحث الملف الإيراني.



من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن ترمب وأفراد عائلته لا يزالون ضمن الأهداف المحتملة للتهديدات الإيرانية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتلقى معلومات استخباراتية يومية بشأن مخاطر محتملة، دون تأكيد تفاصيل المخطط الذي تحدثت عنه الصحيفة الإسرائيلية.



المفاوضات تراوح مكانها



وفي ظل استمرار الحصار البحري وتلويح واشنطن بالخيار العسكري، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها، وسط تمسك طهران بشروطها السبعة لاستئناف المسار الدبلوماسي.



وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تقبل باستمرار وضع «لا حرب ولا سلام»، مؤكداً استعدادها للتوصل إلى اتفاق إذا استجابت واشنطن لمطالبها، التي تشمل وقف القتال، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، والإفراج عن أصول مجمدة، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز، قبل استئناف المفاوضات النووية.



في المقابل، زعم نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن واشنطن قد تستخدم المفاوضات لكسب الوقت استعداداً لهجوم جديد، مطالباً بضمانات أمريكية لتنفيذ أي اتفاق. وأشار إلى إمكانية تنفيذ المقترح الإيراني خلال يومين بدلاً من سبعة، بمساعدة الوسطاء، ومن بينهم قطر وباكستان.



وتتزايد الضغوط على ترمب مع استمرار تداعيات الحرب الاقتصادية والسياسية، خصوصاً بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي. وبينما يستبعد الرئيس الأمريكي حالياً العودة إلى حرب شاملة ما لم تتعرض واشنطن لاستفزازات جديدة، يتمسك بالحصار البحري، في وقت لا تزال فيه طهران تعلن رفضها تقديم تنازلات دون الاستجابة لشروطها.