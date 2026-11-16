كشفت مصادر عراقية أن القوات الأمنية ممثلة في الشرطة الاتحادية والجيش، أعادت انتشارها في محيط جرف الصخر شمالي محافظة بابل، في إطار الإجراءات الأمنية التي تشهدها المنطقة ضمن المرحلة الأولى من بسط السيطرة الأمنية.



وأفادت المصادر، اليوم الإثنين ، بأن القطعات الأمنية المكلفة بتنفيذ عملية تطويق جرف الصخر ستتولى تنفيذ خطة عسكرية وافق عليها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقضي بفرض طوق أمني كامل حول المنطقة ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا عبر السيطرات الأمنية المحددة. وأضافت أنه سيتم تطويق جميع مداخل جرف الصخر.



وأشارت المصادر إلى أن الهدف من عملية التطويق يتمثل في منع عمليات تهريب النفط والمواد الأخرى، وممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الموجودة لدفعها إلى الانسحاب.



وأفصحت أن الخطة العسكرية تتضمن مرحلة لاحقة تتمثل بدخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر، بعد تنفيذ عملية التطويق في إطار مساعي الحكومة لفرض سيطرة مؤسسات الدولة الأمنية عليها.



وأوضحت أن المداخل الرئيسية الثلاثة لمنطقة جرف الصخر، هي سيطرة التحرير من جهة قضاء المسيّب، ومدخل كربلاء من جهة ناحية الحر باتجاه منطقة البهبهان، فضلاً عن مدخل جسر الفاضلية من جهة مدينة اليوسفية.



وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله العراقي التي تسيطر منذ سنوات طويلة على جرف الصخر، لا سيما بعدما خلصت تحقيقات الحكومة إلى وجود عمليات تهريب للنفط استفادت منها الفصائل المسلحة في المنطقة.



وقرر الزيدي عقب تقرير استخباراتي حول تهريب النفط، إقالة 9 مسؤولين وقادة أمنيين في بابل، وشدد على ضرورة دخول الجيش والأمن جرف الصخر.



في المقابل، زعمت كتائب حزب الله المقربة من طهران بأن الحكومة تبتزها من أجل تسليم سلاحها، مؤكدة رفضها التخلي عن جرف الصخر أو السلاح.



وكان الزيدي أكد منذ أشهر عقب تسلمه الحكومة أنه ماض في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد والتهريب.