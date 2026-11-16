أثار بث أغنيات للفنانة الراحلة وردة الجزائرية عبر مكبرات الصوت في عدد من المساجد بالأردن قبيل أذان الفجر حالة من الاستغراب، بعدما قاطع الخلل الفني الأذان للحظات في واقعة غير معتادة دفعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابساتها.

وبحسب مسؤولين أردنيين، فإن الحادثة نتجت عن عطل تقني في أنظمة البث أدى إلى تداخل الإشارات ووصول مقاطع غنائية إلى مكبرات الصوت المخصصة للأذان، مؤكدين أن الواقعة لم تكن ناجمة عن خطأ بشري وإنما بسبب خلل فني طارئ جرى التعامل معه فور اكتشافه.

وأفادت روايات متداولة بأن الأغاني بدأت تُبث قبل موعد الأذان الثاني لصلاة الفجر واستمرت لأكثر من دقيقة، قبل أن يعود الأذان ويُستكمل من الموضع الذي توقف عنده، ما لفت انتباه المصلين وسكان المناطق المحيطة بالمساجد.

وفي أعقاب الواقعة، أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية تشكيل لجنة مختصة لدراسة تفاصيل ما جرى وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى وصول المقاطع الغنائية إلى مكبرات الصوت خلال وقت الأذان. وأكدت أن اللجنة ستتولى فحص جميع الجوانب الفنية المرتبطة بالحادثة، تمهيدًا لرفع نتائج التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ما ستتوصل إليه من نتائج.

وأعادت الواقعة النادرة إلى الواجهة أهمية أنظمة البث الاحتياطية وآليات المراقبة الفنية، بعد أن تحول خلل تقني عابر إلى حدث استثنائي أثار اهتمامًا واسعًا وتداولًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.