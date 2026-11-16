توجت شركة «سنود الفندقية» بجائزة التميز الشامل ضمن جوائز معرض HCE للتميز، وذلك خلال الحفل الختامي للنسخة السادسة من ومعرض الحج 2026 في جدة، في إنجاز يعكس حضورها المتنامي في قطاع الضيافة وخدمات الحج والعمرة، ويعزز مكانتها ضمن الشركات العاملة على تطوير منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقدمت الشركة خلال مشاركتها تجربة استثنائية جمعت بين أصالة التراث السعودي والتقنيات الحديثة، من خلال جناح استلهم تصميمه من العمارة التقليدية والذاكرة المكانية للضيافة في مكة المكرمة، مستعيناً بعناصر الطين والخشب والنحاس والسدو والأبواب التراثية، في قالب معاصر عكس الهوية السعودية وروح الضيافة الأصيلة.

واستقطبت تجربة «مفاتيح العناية» اهتمام زوار المعرض، باعتبارها إحدى أبرز التجارب التفاعلية في الجناح؛ إذ أتاحت للزوار اختيار مفتاح مستوحى من الأبواب التراثية، ليبدأ من خلاله عرض مرئي يستعرض علامات سنود وخدماتها وفنادقها ومبادراتها، في تجربة مبتكرة تمزج بين رمزية التراث والتقنيات الرقمية، وتقدم مفهوم العناية بالضيف بصورة تفاعلية.

وشهد جناح الشركة زيارات لعدد من كبار المسؤولين، يتقدمهم وزير الحج والعمرة ونائبه، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارة وممثلي الغرفة التجارية بمكة المكرمة، فضلاً عن قيادات ومستثمرين وشركاء في قطاع الضيافة، حيث اطلعوا على منظومة الشركة وخططها التطويرية وفرص التعاون المستقبلية.

وعلى صعيد الشراكات، حققت مشاركة الشركة نتائج لافتة بتوقيع «سنود» و«مزن سنود» أكثر من 18 مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر والمعرض، بهدف تطوير الخدمات وتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكات استراتيجية في قطاع الضيافة وخدمات الحج والعمرة.

وتستند منظومة الشركة إلى مجموعة من العلامات والخدمات المتخصصة، تشمل «سنود» و«مزن سنود» لخدمات المعتمرين، التي قدمت خدماتها لأكثر من 250 ألف معتمر من 65 دولة، إلى جانب «ميرلين» و«كلاود ريزيدنس» و«سنادة». كما تمتلك محفظة تشغيلية تتجاوز 36 برجاً فندقياً، تضم أكثر من 7100 مفتاح فندقي في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسجل الشركة في المحافل الدولية، بعد حصدها ست جوائز دولية متخصصة خلال عام 2026، شملت جائزتين فضيتين ضمن جوائز MUSE Hotel Awards لفئتي المجموعة الفندقية والفندق الاقتصادي، وجائزتي أفضل فندق اقتصادي وفريق القيادة التنفيذية للعام ضمن Hotel & Hospitality Awards، إضافة إلى جائزتي أفضل شركة لإدارة الفنادق ضمن فئتي الفنادق المتوسطة والاقتصادية في IRHM Awards، وجائزة الفندق الاقتصادي المتميز ضمن Noble World Hotel Awards.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سنود الفندقية مروان بن سعود النجيدي عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر والمعرض، مشيداً بحسن التنظيم والجهود المبذولة في إخراجه بصورة متميزة، وما وفره من منصة مهمة للتعريف بالجهات المشاركة واستعراض تجاربها وإنجازاتها. كما أعرب عن سعادته واعتزازه بالجائزة التي تسلمها خلال المعرض، مؤكداً أنها تمثل حافزاً لمواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بتجربة الضيافة، وتعزيز حضور سنود الفندقية في القطاع، وتقديم تجارب ترتقي إلى تطلعات ضيوفها.

وتعكس هذه الإنجازات توجه «سنود الفندقية» نحو ترسيخ نموذج متكامل للضيافة السعودية، يجمع بين كفاءة التشغيل والابتكار في تجربة الضيف وتوسيع الشراكات، بما يدعم نمو قطاع الضيافة ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.