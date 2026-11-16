تواصل عملية «فجر اليمن» تقدمها الميداني وعملياتها العسكرية على عدة جبهات، وشنت القوات اليمنية، اليوم (الإثنين)، غارات جوية استهدفت مواقع وتحركات تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة تعز، بالتزامن مع تصاعد المواجهات في مأرب والجوف ولحج والبيضاء.



وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت تعزيزات حوثية في منطقة هيجة العبد، وآليات في منطقة الزريقة ومحيط سوق الربوع بمديرية المقاطرة القريبة من لحج. وطالت مواقع لتمركز قناصة المليشيا في السلسلة الجبلية المحيطة بمنطقة الشقب جنوب شرقي تعز.



وتأتي هذه الضربات في ظل اتساع رقعة العمليات العسكرية، إذ تشهد جبهات مأرب والجوف مواجهات متواصلة، مع تكثيف الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة والمدفعية على مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية.



وأعلنت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية إحباط محاولات تسلل وهجمات للجماعة في عدد من المحاور، فيما تحدثت عن استهداف تحصينات وآليات عسكرية وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية.



وفي لحج، تركزت المواجهات في مديريتي المضاربة ورأس العارة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في شمال غربي المحافظة واستعادة مواقع إستراتيجية بمنطقة مفرق الصريح، التي تمثل نقطة مهمة على خطوط التحرك والإمداد.



وامتدت العمليات، وفق تقارير ميدانية، إلى جبهات البيضاء، وسط إعلان القوات الحكومية وصول عملياتها إلى المحافظة، في إطار الضغط على مواقع الحوثيين وفتح محاور قتال إضافية. وشهدت جبهة الأقروض جنوب شرقي تعز مواجهات ومحاولات تسلل حوثية، لكن القوات الحكومية تمكنت من إحباطها بمساندة المقاومة الشعبية.



وفي تطور لافت على الساحل الغربي، أعلنت القوات الحكومية إعادة تموضع وحداتها في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، لخدمة جهود فك الحصار عن مدينة تعز. وشمل التحرك مواقع في محيط ذو باب وباب المندب.



وتكتسب هذه الجبهات أهمية إستراتيجية بالنظر إلى ارتباطها بالطرق الحيوية والممرات الساحلية، وفي مقدمتها طريق هيجة العبد الذي يربط تعز بلحج، ومناطق الساحل الغربي المطلة على مضيق باب المندب.



وتتواصل هذه التطورات ضمن عملية «فجر اليمن»، التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاقها في الخامس من أكتوبر الماضي، بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وإنهاء سيطرتهم على مؤسسات الدولة، وسط اتساع نطاق المواجهات وتعدد محاور الضغط العسكري.