قد يقضي البعض سنوات طويلة في البحث عن شريك الحياة المناسب، معتقدين أن فرصة العثور على (توأم الروح) تتضاءل مع التقدم في العمر، لكن خبراء العلاقات يرون أن النضج العاطفي الذي يكتسبه الإنسان بعد الأربعين قد يجعله أكثر قدرة على التعرف إلى العلاقة الحقيقية وتمييزها من العلاقات العابرة.

وبحسب متخصصين في العلاقات الإنسانية، فإن أولى العلامات تكمن في الشعور بالسلام والطمأنينة، حيث لا تسيطر التقلبات العاطفية الحادة أو القلق المستمر على العلاقة، بل يحل محلها إحساس بالاستقرار والأمان النفسي.

ومن أبرز المؤشرات أيضاً الوضوح والصدق في التواصل، إذ لا يشعر أيٌّ من الطرفين بالحاجة إلى إخفاء حقيقته أو ارتداء أقنعة لإرضاء الآخر، بينما يصبح التعبير عن الاحتياجات والمشاعر والحدود الشخصية أمراً طبيعياً ومريحاً. كما يسهم النُضج الذي يأتي بعد سنوات من التجارب في ترسيخ معرفة أعمق بالذات، ما يجعل العلاقة قائمة على التقبل المتبادل بدلاً من محاولة تغيير الطرف الآخر أو إعادة تشكيل شخصيته لتناسب توقعات معينة.

ويُعد الشعور بالأُلفة الفورية من العلامات التي يربطها كثيرون بلقاء توأم الروح، حيث يبدو وكأن معرفة قديمة تجمع الطرفين، ما يتيح مساحة واسعة من العفوية والراحة والتصرف بطبيعة من دون تكلّف أو حذر دائم.

ولا تقف المؤشرات عند الجانب العاطفي فحسب، بل تمتد إلى طبيعة التعامل مع تحديات الحياة، إذ تتحول العلاقة إلى شراكة حقيقية تقوم على التعاون والدعم المتبادل، فتغيب المنافسة ويحل محلها شعور بأن نجاح أحد الطرفين وسعادته يمثلان مكسباً للطرف الآخر أيضاً.

ويرى مختصون أن الحب الذي يأتي بعد الأربعين قد يكون أكثر نضجاً ووضوحاً، لأنه يستند إلى فهم أعمق للذات وللشريك، ما يمنح العلاقة فرصة أكبر للاستقرار والاستمرار مقارنة بالعلاقات التي تقوم على الاندفاع العاطفي وحده.