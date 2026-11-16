كشف تقرير قيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره «تداول» السعودية، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بلغت 9348.04 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر 2026، بارتفاع قدره نحو 1.32% وبقيمة بلغت 121.61 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.



ملكية المستثمر الأجنبي



وبحسب التقرير، جاءت الجهات الحكومية في مقدمة فئات المستثمرين من حيث قيمة الزيادة، حيث ارتفعت ملكيتها بنحو 60.34 مليار ريال لتصل إلى 6.22 تريليون ريال بنهاية الأسبوع، تلتها الشركات السعودية بزيادة قدرها 26.24 مليار ريال. وشكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 12 نوفمبر 2026. وعلى صعيد تصنيف المستثمر حسب السلوك الاستثماري، ارتفعت ملكية المستثمرين المؤسسيين بنحو 110.10 مليار ريال لتصل إلى نحو 8950.63 مليار ريال، فيما ارتفعت ملكية المستثمرين غير المؤسسيين بنحو 11.51 مليار ريال لتصل إلى 397.41 مليار ريال.