كشف تقرير «تداول السعودية»، أن صافي مشتريات الأجانب في السوق الأسهم الرئيسية خلال الأسبوع الماضي بلغ 20.37 مليون دولار (76.39 مليون ريال)، بدعم من المؤسسات والمحافظ المدارة، ليعزز المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي مشترياتهم في سوق الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر الجاري.



وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسبوع الماضي 2.42 مليار دولار (9.08 مليار ريال) كانت تمثل 43.6% من عمليات الشراء بالسوق، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال)، مثلت 43.24% من مجمل مبيعات المستثمرين في السوق.



صافي شراء الأسبوع



وشهدت تعاملات الأجانب تسجيل المؤسسات والمحافظ المدارة صافي شراء بقيمة 31.16 مليون دولار (116.83 مليون ريال) و3.45 مليون دولار (12.95 مليون ريال) على التوالي، فيما اتجه الأفراد لتسجيل صافي بيع بواقع 14.02 مليون دولار (52.58 مليون ريال).



وبالمثل، غلب الشراء على تعاملات المستثمرين الخليجيين بإجمالي عمليات بلغت 85.56 مليون دولار (320.85 مليون ريال)، مقارنة مع مبيعات بلغت 61.45 مليون دولار (230.45 مليون ريال)، لتسفر تعاملاتهم عن تسجيل صافي شراء في الأسبوع الماضي بقيمة 24.1 مليون دولار (90.4 مليون ريال).



تعاملات المستثمرين السعوديين



وفي المقابل، أسفرت تعاملات المستثمرين السعوديين في سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي عن تسجيل صافي بيع بواقع 44.48 مليون دولار (166.79 مليون ريال)، بضغط من تعاملات الأفراد.



ونفذ المستثمرون السعوديون عمليات شراء في الأسبوع الماضي بقيمة 3.05 مليار دولار (11.42 مليار ريال)، كانت تعادل 54.86% من مشتريات المستثمرين الأسبوعية في السوق الرئيسية، مقابل مبيعات بلغت 3.09 مليار دولار (11.59 مليار ريال) شكلت 55.66% من عمليات البيع الأسبوعية.



فارق عمليات شراء



وتأثرت تعاملات السعوديين في الأسبوع الماضي باتجاه الأفراد للبيع بصافي 158.28 مليون دولار (593.57 مليون ريال)، نتيجة فارق عمليات شراء إجمالية بلغت 2.47 مليار دولار (9.28 مليار ريال) يقابلها مبيعات بقيمة 2.63 مليار دولار (9.87 مليار ريال).



وغلب الشراء على تعاملات المؤسسات السعودية بصافي 113.8 مليون دولار (426.77 مليون ريال)، بعد تسجيل عمليات شراء إجمالية بلغت 571.45 مليون دولار (2.14 مليار ريال)، مقابل مبيعات بلغت قيمتها الإجمالية 457.64 مليون دولار (1.72 مليار ريال).