انخفضت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنحو 4% مع بداية أسبوع التداول، مسجلة 998 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وفقاً لبيانات بورصة «آيس» في لندن.



وتراجعت العقود الآجلة تسليم شهر ديسمبر القادم (وفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي) إلى 998.2 دولاراً، مقارنة بالسعر التسويقي السابق البالغ 1039.2 دولاراً.



قيود الإمدادات



ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود شهدتها الأسعار أخيراً، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وفي السياق ذاته، دخل الاتحاد الأوروبي موسم التدفئة بمخزونات غاز تقل عن 75% (بلغت 74.56% حتى الأول من نوفمبر)، وسط تحذيرات أوروبية من احتمال انخفاضها إلى 11% بحلول نهاية الشتاء في حال استمرار قيود الإمدادات وتوقف واردات الغاز الروسي.