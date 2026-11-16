فتح دواء يُستخدم على نطاق واسع للوقاية من الجلطات باب الأمل أمام مرضى خشونة المفاصل، بعدما أظهرت دراسة حديثة قدرته على تقليل الالتهاب وحماية الغضاريف وتحسين الحركة في نتائج وصفها الباحثون بالمبشرة.

وتُعد خشونة المفاصل، أو الفصال العظمي، أكثر أمراض المفاصل شيوعاً، إذ تنشأ نتيجة تآكل الغضروف الذي يغطي أطراف العظام، ما يؤدي إلى الألم والتيبس وتراجع القدرة على الحركة. وحتى الآن لا توجد أدوية معتمدة قادرة على إيقاف تطور المرض أو إبطائه بشكل مباشر.

وفي إطار البحث عن خيارات علاجية جديدة، أجرى فريق علمي من كلية الطب بجامعة ييل مراجعة شملت نحو 980 دواءً معتمداً؛ بهدف رصد المركبات القادرة على تعطيل الإشارات الالتهابية المرتبطة بتدهور المفاصل. وبعد تضييق نطاق البحث، استقر العلماء على عقار (دابيغاتران)، المعروف باستخدامه مميعاً للدم للحد من مخاطر الجلطات والسكتات الدماغية.

واختبر الباحثون الدواء على نماذج حيوانية أُصيبت بخشونة مفاصل مستحثة جراحياً، حيث حُقن مباشرة في مفاصل الفئران، بينما أُعطي لقرود المكاك عبر الفم.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة Science Translational Medicine، انخفاضاً واضحاً في تلف الغضاريف ومستويات الالتهاب لدى الفئران، إلى جانب تحسن الحركة وتراجع السلوكيات المرتبطة بالألم. كما ساعد العقار لدى قرود المكاك على الحفاظ على سلامة الغضروف وتحسين القدرة على المشي، فضلاً عن الحد من التصلب غير الطبيعي للعظام الواقعة أسفل الغضروف.

وكشفت الدراسة أن الدواء لا يعمل بالطريقة التقليدية المتوقعة منه كمميع للدم، بل يؤثر في بروتين يُعرف باسم BIG2، المسؤول عن تنظيم حركة بعض المستقبلات الموجودة على سطح الخلية. وأسهم هذا التأثير في تقليل استجابة الخلايا للإشارات الالتهابية المرتبطة بتفاقم المرض.

ويرى الباحثون أن هذه الآلية تمثل نهجاً جديداً قد يساعد على استعادة التوازن داخل الخلايا الغضروفية والحد من العمليات الالتهابية التي تقود إلى تدهور المفصل مع مرور الوقت.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الفريق العلمي على أن العلاج لم يُختبر بعد على مرضى خشونة المفاصل، كما أن استخدام (دابيغاتران) يرتبط بمخاطر محتملة مثل النزيف، ما يستدعي إجراء دراسات أوسع لتقييم سلامته وفعاليته على المدى الطويل قبل الانتقال إلى التجارب السريرية البشرية.

ويأمل الباحثون أن يمهد هذا الاكتشاف الطريق نحو تطوير علاجات قادرة على إبطاء تقدم خشونة المفاصل، بدلاً من الاكتفاء بتخفيف أعراضها فقط، وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات في علاج المرض حتى اليوم.