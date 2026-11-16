وثقت منظمة مساواة للحقوق والحريات اليمنية، مقتل وإصابة 319 مدنياً منذ مطلع سبتمبر الماضي، جراء 114 واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز خلال 75 يوماً.

وأفادت المنظمة، في بيان، اليوم (الإثنين)، بأنها رصدت سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في تعز خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 14 نوفمبر الحالي. وذكرت أن الجرائم شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات، وعمليات القنص والاستهداف المباشر للمدنيين، والإعدامات الميدانية، وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل ونهبها، إضافة إلى استهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف. وأضافت أن هذه الانتهاكات أسفرت عن مقتل 85 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و19 امرأة وجنين، وإصابة 234 مدنياً، بينهم 91 طفلاً و57 امرأة.

وأشارت إلى أن الإحصاءات والأرقام الواردة في التقرير لا تمثل الحصيلة الكاملة للانتهاكات الحوثية في تعز، بل تقتصر على الوقائع التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيقها عبر فريقها الميداني وإمكاناتها المحدودة، مؤكدة أن العدد الفعلي للانتهاكات والضحايا يفوق بكثير ما تضمنه التقرير.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه المدنيين في محافظة تعز، والتحرك العاجل لحمايتهم، وفتح تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحقهم. وشددت على ضرورة التحرك الدولي العاجل لإنهاء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، وممارسة ضغوط فاعلة لإلزامها بفتح الطرقات والمنافذ، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية للسكان دون قيود، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وشددت على ضرورة وقف استخدام التجويع والحرمان من الخدمات والاحتياجات الأساسية كأساليب للعقاب الجماعي وأدوات للحرب، لما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي الإنساني ومضاعفة لمعاناة المدنيين.