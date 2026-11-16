وسط تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وانعكاس الصراع بينهما على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، جددت باكستان التأكيد على مواصلة سعيها لتقريب وجهات النظر من أجل خفض التصعيد.



وأكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار في إيجاز صحفي عقب انتهاء اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي «إكو» في إسلام آباد، اليوم (الإثنين)، أن بلاده مستمرة في جهود الوساطة.



كما أوضح أن الوسطاء ينتظرون رد واشنطن على المقترح الإيراني الأخير، مضيفاً: الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا ومنع التصعيد.



على صعيد آخر، أعلن إسحاق دار أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الأمنية الرفيعة المستوى لـ «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال دار: اللجنة «ستجتمع من حيث المبدأ في نهاية الشهر الجاري، ونأمل أن يحدث ذلك في إسلام آباد».



وأوضح أنه تم الاتفاق بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس، على أن تستضيف الأخيرة الاجتماع التالي.



وكان الوزير الباكستاني التقى في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضاً على هامش تلك القمة.



فيما أعلن عراقجي أن بلاده كانت وما زالت ملتزمة بالمسار الدبلوماسي من أجل تسوية النزاع مع الولايات المتحدة، إلا أنه اتهم واشنطن باختيار مسار مختلف عن الدبلوماسية والحوار، وفق تعبيره.