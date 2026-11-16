في تطور ينذر بمواجهة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة، أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، مؤكداً تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة، وأنها «ليست بعيدة»، في وقت تتصاعد فيه التحقيقات بشأن تهريب النفط واتهامات بوجود شبكات تستغل المنطقة لنهب الثروة النفطية.



وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الحكومة قررت فتح ملف جرف الصخر، الذي ظل يوصف لسنوات بأنه مغلق، استناداً إلى مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين في تهريب النفط.



مؤشرات التهريب



وأوضح أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية رصدت مؤشرات التهريب، وأدرجت المعطيات ضمن برنامج إلكتروني للتعقب، قبل أن تعد وكالة الاستخبارات تقريراً تضمن معلومات دقيقة وإحداثيات محددة، دفعت رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في القضية.



وأضاف أن اللجنة باشرت مهمتها (الجمعة) الماضية، ودخلت المنطقة بعد العاشرة صباحاً، وعملت حتى الرابعة والنصف عصراً، حيث عاينت ستة مواقع وفق الإحداثيات الواردة في التقرير الاستخباراتي، ورصدت تلاعباً في أنابيب النفط ومحاولات لطمس آثاره، فضلاً عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تستدعي التحقيق في مصادر النفط الخام المستخدم لتشغيل تلك المنشآت.



وأشار إلى أن اللجنة رفعت نتائجها إلى رئيس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة التقرير، وأصدر على إثره قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، مشدداً على ضرورة تحمل القيادات الأمنية مسؤولياتها ومنع العبث بثروات الدولة.



وأكد العبودي أن توجيهات الزيدي لا تقتصر على جرف الصخر، وإنما تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها مؤشرات تهريب النفط، من زاخو شمالاً إلى البصرة جنوباً، لافتاً إلى إحالة الملف والمتورطين إلى القضاء، وتكليف هيئة النزاهة بمباشرة دورها في التحقيق والمحاسبة.



مهلة لكتائب حزب الله



وفي تطور لافت، كشف المتحدث الحكومي عن تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من جرف الصخر، مؤكداً أنها ليست بعيدة، وأن قرار دخول القوات المسلحة إلى المنطقة اتُّخذ بالفعل، باعتبار أن إدارة المدن والمناطق العراقية مسؤولية القوات الأمنية الرسمية الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة.



وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستمنع أي مظاهر أو تحركات لسيارات نقل النفط والمشتقات النفطية المرتبطة بعمليات التهريب، مؤكداً استعداد القوات لاستئناف مهامها داخل المنطقة، وأن كل من يعرقل أداء الأجهزة المكلفة بواجباتها سيواجه القانون.



ولم يستبعد العبودي دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان في حال تطلبت التحقيقات ذلك، موضحاً أن الحكومة تتحرك وفق الأطر الدستورية، وأنها تجري تنسيقاً مع سلطات الإقليم وممثلي الأجهزة الأمنية الاتحادية لملاحقة شبهات التهريب.



من جهتها، نقلت قناتا «العربية/الحدث» عن مصادر قولها إن تعزيزات أمنية إضافية وصلت إلى محيط جرف الصخر، بهدف تعزيز الانتشار الأمني، نافية الأنباء المتداولة بشأن توجه لجنة قضائية إلى المنطقة، ومؤكدة أن التحقيقات القضائية تستند إلى الملفات والمعلومات التي أحالتها الحكومة إلى الجهات المختصة.



وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي، اليوم، بحضور الزيدي، لمناقشة تطورات ملف جرف الصخر.