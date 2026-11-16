في واحدة من أغرب المفارقات القضائية، انقلبت قضية قتل في الهند رأسًا على عقب، بعدما ظهرت امرأة حية بعد سبع سنوات من اختفائها، لتكشف أن الرجل الذي قضى أكثر من عامين في السجن بتهمة قتلها لم يكن يعرفها من الأساس، وسط تحقيقات لكشف ملابسات اتهامه وسجنه.

بدأت تفاصيل القضية في 23 يونيو 2019، عندما غادرت سيدة تُدعى «منجو» منزل والدها، بعد أسابيع من عودتها إليه وهي تعاني المرض، دون أن تكشف عن وجهتها. وبعد عشرة أيام، أبلغ والدها عن اختفائها.

وخلال التحقيقات، تتبع المحققون سجل مكالماتها، ليظهر رقم رجل يُدعى «راجيش»، استعارت منه هاتفه في محطة حافلات «باندافابورا» لإجراء اتصال بأحد أقاربها. ورغم تأكيده عدم معرفتها، وضعه ظهور رقمه في آخر مكالمة لها ضمن دائرة الاشتباه.

وفي 11 أغسطس 2021، تقدم والد منجو ببلاغ اتهم فيه راجيش باختطاف ابنته وقتلها وإلقاء جثتها في نهر «كافيري»، مستندًا إلى أقوال شخصين زعما وجود علاقة عاطفية بينهما، وأنه تخلص منها بسبب اعتراضها على زواجه من امرأة أخرى.

وبناءً على تلك الإفادات واعتراف نُسب إليه، ألقت الشرطة القبض على راجيش وأحالته إلى المحاكمة، رغم عدم العثور على جثة. وظل خلف القضبان لمدة عامين وخمسة أشهر، قبل الإفراج عنه بكفالة في فبراير 2024، بينما تمسك ببراءته، مؤكدًا تعرضه للتعذيب لإجباره على الاعتراف.

لكن المفاجأة ظهرت في نوفمبر الجاري، عندما وصلت صور ومقاطع مصورة لمنجو، التقطها أحد سكان المنطقة، إلى محامي راجيش، الذي استعان بأهالي المنطقة لتحديد مكانها، قبل إبلاغ الشرطة في 11 نوفمبر بالعثور عليها حية في منطقة «ناغامانغالا».

وخلال إفادتها، كشفت منجو أنها غادرت منزل أسرتها عام 2019 هربًا من زواج مدبر لم تكن تريده، ثم ارتبطت بالرجل الذي أحبته، ويُدعى «ناغيندرا». وأوضحت أنهما عاشا معًا في ولاية «تاميل نادو» نحو عام، قبل الانتقال والاستقرار في ولاية «كارناتاكا»، مؤكدة أنها لا تعرف راجيش ولم تكن على علم باتهامه بقتلها أو سجنه بسبب اختفائها.

وعقب ظهورها، نقلتها الشرطة إلى مركز لرعاية النساء وتقديم الاستشارات، بعدما أبدت استعدادها للإدلاء بشهادتها أمام القضاء. كما أمرت رئيسة شرطة «مانديا» بفتح تحقيق موسع، تحت إشراف مسؤول برتبة نائب مفوض الشرطة، لكشف كيفية تحول اتصال هاتفي عابر إلى دليل في قضية قتل، انتهت بسجن رجل لأكثر من عامين، بينما كانت المرأة التي اتُّهم بقتلها على قيد الحياة طوال تلك السنوات.