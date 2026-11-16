كشف أمين محافظة جدة إحسان بن عباس بافقيه، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2026، التي استضافتها غرفة جدة، عن بحث إمكانية تخصيص مواقع للصناعات النظيفة، في ظل بُعد المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة، ووجود سيدات يمارسن أنشطة صناعية.

وأوضح بافقيه أن الأمانة حددت مواقع للصناعة وأخرى للسكن، مشيراً إلى إمكانية دراسة تخصيص مواقع مناسبة للصناعات النظيفة، دون الإعلان عن قرار نهائي بهذا الشأن.

وتطرق خلال الجلسة إلى مقترح طرحته إحدى السيدات بشأن إيجاد سوق بديل للذهب، دون الإعلان عن اعتماده أو تحديد موعد لتنفيذه.

وجاءت التصريحات خلال جلسة «لقاء أمين محافظة جدة مع رواد الأعمال»، التي أُقيمت اليوم (الإثنين) في قاعة إسماعيل أبو داوود بغرفة جدة، وأدارها بكر فيصل تونسي، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي يتضمن جلسات حوارية وورش عمل ومعرضاً للجهات الداعمة والممولة.