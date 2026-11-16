كشفت تقارير صحافية عن انضمام بينيسيو فالفيردي، الابن الأكبر للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، قائد ريال مدريد الإسباني، إلى أكاديمية النادي، لينضم إلى قائمة أبناء نجوم كرة القدم الذين يتلقون تدريباتهم في الفئات السنية للفريق الملكي.



وذكرت شبكة «إي إس بي إن»، نقلاً عن عدة مصادر، أن ريال مدريد أتم التعاقد مع بينيسيو، البالغ من العمر ست سنوات، ليلتحق بفرق الفئات السنية بالنادي.



وكان نجل قائد ريال مدريد قد شارك بالفعل في تدريبات بمركز فالديبيباس الأسبوع الماضي، استعداداً لبدء مشواره الكروي مع فريق ما قبل البراعم، وتحديداً الفريق الثاني لفئة البراعم، المخصص للاعبين مواليد عام 2020.



ولا يمثل بينيسيو الحالة الأولى لأبناء نجوم كرة القدم في أكاديمية ريال مدريد، إذ تضم فرق النادي السنية إنزو ألفيس، نجل النجم البرازيلي السابق مارسيلو، وخوسيه رييس، نجل اللاعب الإسباني الراحل خوسيه أنطونيو رييس.



كما تضم الأكاديمية أبناء عدد من الأسماء المعروفة في كرة القدم، من بينهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والفرنسي رافائيل فاران، وجوليان إسكوديه، وخافيير بالبوا، وألبرتو ريفيرا، فيما يُظهر بعض هؤلاء اللاعبين إمكانات واعدة.



ويمتد الحضور العائلي إلى أكاديمية ريال مدريد للسيدات، التي تضم ابنتي الكرواتي لوكا مودريتش وراؤول غونزاليس، في وقت يواصل فيه والدهما مشوارهما في كرة القدم؛ إذ يلعب مودريتش مع ميلان الإيطالي، فيما يتولى راؤول تدريب ريال أوفييدو الإسباني.



وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد حاول أيضاً استقطاب أحد أبناء المغربي أشرف حكيمي، والشقيق الأصغر للفرنسي إدواردو كامافينغا، غير أن المحاولتين لم تكتملَا حتى الآن، ليواصل اللاعبان الصغيران تطورهما الكروي مع فرق أخرى في منطقة مدريد.