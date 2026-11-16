انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة بنت مشاري السليمان المشاري، والدة عبدالرحمن، وخالد، ومحمد، والزميل مشاري، وعبدالمحسن، وأحمد، أبناء سالم العبدالرحمن الذايدي، وشقيقاتهم.

وصلي عليها عقب صلاة عصر اليوم (الإثنين )، في جامع الراجحي بمدينة الرياض، ودفنت في مقبرة النسيم.

ويُقام العزاء للرجال والنساء في منزل الفقيدة بحي النخيل الغربي بالرياض، اعتباراً من بعد صلاة العصر.



"عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة، لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان إنالله وإناإليه راجعون.