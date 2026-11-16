بعد اضطرابات واسعة استمرت ثلاثة أيام في أعقاب أمر صدر عن سلطات الطيران الأمريكية بوقف إقلاع الرحلات بسبب خلل، بدأت حركة السفر جواً تعود تدريجياً إلى طبيعتها في الولايات المتحدة اليوم.



إلغاء 250 رحلة



ويُعد قرار وقف إقلاع الرحلات الذي صدر بعد ظهر الجمعة المرة الثانية فقط التي يصدر فيها توجيه مماثل على مستوى البلاد منذ تعليق حركة الطيران في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. وعزت إدارة الرئيس دونالد ترمب الإجراء إلى خلل طرأ أثناء تحديث معدات الاتصالات. وصباح الاثنين، أُلغيت أكثر من 250 رحلة على صلة بالولايات المتحدة (أي رحلات داخلية ورحلات من الولايات المتحدة وإليها) كانت مقررة في اليوم ذاته، بحسب موقع «فلايت أوير» لتعقب حركة الطيران. وسُجّلت تأخيرات في أكثر من 700 رحلة على صلة بالولايات المتحدة مقررة الاثنين، مقارنة مع أكثر من 10 آلاف في اليوم السابق.



تحديث أعطال الكابلات



وعزت السلطات الفوضى العارمة التي شهدها الطيران الجمعة إلى أعمال تحديث شابتها أعطال في كابلات اتصالات مراقبة الحركة الجوية. من جهته، حمّل ترمب إدارة سلفه جو بايدن المسؤولية، داعياً الكونغرس إلى إقرار تمويل لتحديث نظام ضبط حركة الطيران الأمريكي المتقادم. ولم يؤدّ وقف إقلاع الطائرات إلى حالة فوضى في حركة السفر في الولايات المتحدة فحسب، بل أثار مخاوف جدية حيال البنى التحتية في البلاد.



بنية تحتية شديدة التقادم



ورفض وزير النقل شون دافي الدعوات إلى استقالته، مؤكداً أنه ورث بنية تحتية شديدة التقادم لمراقبة الحركة الجوية، تشمل بحسب قوله أجهزة رادار يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي. وطالب بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وتحديثه، داعياً الكونغرس الذي يملك سلطة إقرار الإنفاق الحكومي إلى «الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة». لكن الديمقراطيين سارعوا إلى الرد بأن الكونغرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين كان بإمكانه اتخاذ هذه الخطوة.