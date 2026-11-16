رفعت السلطات السودانية سعر الدولار الجمركي إلى 6,539 جنيهاً بدلاً من 5,631 جنيهاً، بزيادة بلغت 908 جنيهات، أي ما يعادل نحو 16.14%، في سادس زيادة من نوعها منذ مطلع العام الحالي.



يأتي ذلك وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني وتصاعد الضغوط على الأسواق، حيث سجل الدولار نحو 11 ألف جنيه حتى مساء (الأحد)، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد ومدخلات الإنتاج، وهي عوامل تسهم في تغذية الضغوط التضخمية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية نت».



تكلفة استيراد السلع



وتم البدء في تطبيق الزيادة الجديدة على سعر الدولار الجمركي اليوم، في خطوة يُتوقع أن تنعكس على تكلفة استيراد السلع والمنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية. وشكا تجار ومستوردون من الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي، محذرين من انعكاساتها المباشرة على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع في الأسواق المحلية، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطنين، في ظل استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.



موجة من الارتفاعات



وتشهد أسواق السلع الاستهلاكية في السودان موجة من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار، وسط تدهور الأوضاع المعيشية، حيث تجاوز سعر جوال السكر 430 ألف جنيه، فيما تخطى سعر جوال الدقيق 200 ألف جنيه، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في الدولار الجمركي. ويُستخدم الدولار الجمركي في تحديد القيمة بالجنيه السوداني التي تُحتسب على أساسها الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وبالتالي فإن رفع سعره يؤدي إلى زيادة القيمة الجمركية للسلع، ويرفع تكلفة الاستيراد بالنسبة للتجار والمستوردين، وقد تنتقل هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي عبر ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق، بحسب طبيعة السلعة والرسوم المفروضة عليها.