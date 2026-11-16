كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ 10 تحسينات جديدة على خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والمشتركين، أبرزها تمكين المنشآت التي خرجت من السوق من الاستفادة من مبادرة الإعفاء بنسبة 100% وفق الضوابط المعتمدة، وإتاحة سداد المبالغ التي تتجاوز 30 ألف ريال على دفعات متعددة.



وأوضحت المؤسسة في تعميم (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، أن التحسينات تأتي ضمن جهود تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات، استناداً إلى الملاحظات والمقترحات التي رُصدت خلال اللقاءات مع أصحاب العمل والمسؤولين، بالتعاون مع الغرف التجارية.



وشملت التحسينات إعادة تصميم خدمة تعديل بيانات الاشتراك، بما يتيح تعديل الأجور والمهن وتقسيم الفترات بصورة مستقلة، إلى جانب تطوير شاشة مشرف المنشأة لعرض بيانات الأخطار المهنية، وتحسين خدمات تسجيل المنشآت وإنهاء نشاطها وإدارة ملاكها.



وفعّلت المؤسسة إشعارات معاملات المنشآت والمشتركين عبر تطبيقي «GOSI أعمال» و«توكلنا»، لتشمل استلام الطلبات وقبولها وإعادتها أو رفضها، مع توضيح أسباب رفض المعاملات وإصابات العمل والإجراءات المطلوبة لاستكمالها.



وتضمنت التطويرات تحسين آلية تصنيف الشكاوى وتحديد أولويات معالجتها منذ تقديمها، لتسريع الاستجابة ورفع جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز التنبيهات الاستباقية المتعلقة ببيانات الاشتراكات والأجور، بهدف تقليل الأخطاء وتحسين دقة البيانات.



وأكدت المؤسسة استمرار العمل على تحسينات إضافية، مع إتاحة إقامة ورش تعريفية لأصحاب العمل حول الأنظمة والخدمات المقدمة، بالتنسيق مع مديري حساباتهم.