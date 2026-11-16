أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن اقتصاد إيران يواجه أحد أسرع الانهيارات في التاريخ في ظل تصاعد العقوبات الأمريكية.



أكبر عزلة اقتصادية



وقال بيسنت، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25% ما بين مارس 2026 ومارس 2027، وتابع: «هذه أكبر عزلة اقتصادية في تاريخ العالم ضد دولة واحدة».



وأكد بيسنت التقارير التي أفادت بأنه غادر مقر إقامته الخاص في واشنطن في أعقاب تهديدات من إيران، قائلاً إن مستوى التهديد كان «مرتفعاً».



ولم يفصح بيسنت عن مقر إقامته الجديد، ولكن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأنه انتقل إلى قاعدة عسكرية.



صعوبة الحصول على الدولار



وفي وقت سابق، أفاد بيسنت أن الجهود الأمريكية لعزل إيران اقتصادياً «ناجحة جداً»، مؤكداً أن طهران تواجه صعوبة في الحصول على الدولار، وأن قدرتها على تمويل حلفائها في المنطقة آخذة في التراجع.



وأشار بيسنت إلى أن مسؤولين إيرانيين، بينهم مسؤولون في الحرس الثوري، باتوا يعربون عن قلق متزايد إزاء الوضع الاقتصادي، ويتحدثون عن احتمال حدوث انهيار اقتصادي.