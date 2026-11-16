أعلنت السلطات البولندية توقيف ثلاثة مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، للاشتباه في التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي، على خلفية ارتباطهم بحركة نازية جديدة ذات امتداد دولي، في قضية أثارت مخاوف أمنية بشأن تصاعد التطرف اليميني بين الشباب.

وقال الوزير المشرف على الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة في بولندا، توماش سيمونياك، في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم (الإثنين)، إن جهاز الأمن الداخلي البولندي (ABW) ألقى القبض على المشتبه بهم الثلاثة، وهم فتى يبلغ 16 عاماً وشابان يبلغان 17 عاماً.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن أهمية خاصة للأنشطة المرتبطة بالمشتبه بهما البالغين 17 عاماً، إذ تبادلا معلومات عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية بشأن مواد متفجرة مصنّعة محلياً وأسلحة نارية بدائية ومواد للألعاب النارية، يُشتبه في أنها كانت مرتبطة بالتحضير لهجوم إرهابي.

مواد كيميائية وأدلة رقمية تحت التحقيق

وخلال عمليات التفتيش التي نفذها عناصر جهاز الأمن الداخلي في أماكن يستخدمها أحد المشتبه بهم، صادرت السلطات مواد كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، وفق ما أعلنته الجهات الأمنية.

وقررت المحكمة إيداع المشتبه بهما البالغين 17 عاماً الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، فيما أُحيل المشتبه به الثالث، البالغ 16 عاماً، إلى مؤسسة احتجاز مخصصة للأحداث.

اعتقالات بعد هجوم دموي في كراكوف

وتأتي الاعتقالات في أعقاب هجوم مسلح شهدته الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف في وقت سابق من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت الحكومة البولندية إن منفذ الهجوم ربما تأثر بأفكار اليمين المتطرف، في حين رفضت المعارضة القومية الربط بين الحادث والأيديولوجيات المتطرفة.

وأعادت القضية تسليط الضوء على المخاوف الأمنية المتعلقة بانتشار الأفكار النازية الجديدة والتطرف اليميني، خصوصاً بين الفئات العمرية الشابة، في ظل تزايد الاهتمام الرسمي بمراقبة الأنشطة المتطرفة عبر الإنترنت.

تحقيقات موسعة لكشف شركاء محتملين

من جانبها، أكدت النيابة الإقليمية في مدينة غدانسك أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن المحققين يعملون على تحديد أشخاص آخرين ربما شاركوا في أنشطة المجموعة، إلى جانب الكشف عن النطاق الكامل للجرائم التي كان يُخطط لارتكابها.

وتسعى السلطات إلى استكمال فحص الأدلة والمضبوطات وتحديد طبيعة المخطط المشتبه به، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية البولندية متابعة التهديدات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة والشبكات العابرة للحدود.