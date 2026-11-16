أظهر تقرير قيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الصادر عن تداول السعودية، أن مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق «نمو»، بلغ نحو 34.94 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر 2026، بارتفاع قيمته 1046.93 مليون ريال (أي بنسبة ارتفاع نحو 3.09%) مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.



زيادة ملكية المستثمرين



ووفقاً للتقرير، جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة ملكية المستثمرين الأفراد السعوديين بنحو 803.99 مليون ريال، لتصل إلى 23.15 مليار ريال بنهاية الأسبوع، ما يمثل 66.27% من إجمالي القيمة السوقية. كما ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب بنحو 244.06 مليون ريال، لتصل إلى 1.39 مليار ريال بنهاية الأسبوع، ما يمثل 3.99% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة.