لفتت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأنظار بإطلالة لافتة، اختارت فيها فستاناً طويلاً بقصة ضيقة تبرز تفاصيل القوام، باللون النيود المائل إلى البرونزي من دار paco rabanna أرشيف 1996، وجاء التصميم معتمداً على شبكة من التطريزات الذهبية والخرز اللامع التي تتداخل بتفاصيل هندسية تمتد على طول الفستان.

واعتمد التصميم على الشفافية والقصّات المفتوحة التي أضفت عليه طابعاً جريئاً، مع حمالات رفيعة وفتحة صدر عميقة، فيما انسدل الفستان بطول يصل إلى الأرض مع ذيل غير متماثل أضفى حركة على الإطلالة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت كيم شعرها الأسود منسدلاً بفرق وسطي، مع مكياج برونزي دافئ أبرز ملامحها، واكتفت بإكسسوارات محدودة حتى يبقى الفستان محور الإطلالة.

إطلالة تمزج بين الجرأة والفخامة، وتستحضر أسلوب الأزياء المسائية القائمة على الشفافية والتفاصيل المعدنية البارزة.