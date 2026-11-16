واصل مهاجم فريق الأهلي إيفان توني، حضوره في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف من داخل منطقة الجزاء، بعدما وصل إلى 12 هدفاً، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي حلّ ثانياً برصيد 8 أهداف.



وجاء المكسيكي جوليان كينونيس في المركز الثالث برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع عدد من الأسماء البارزة، وهم ألكسندر لاكازيت، وخولين دومينغوس، وماتيو ريتيغي، ويوسف النصيري، وغابرييل مارتينيلي.



وضمت القائمة أيضاً أنجيلو غابرييل وفرانشيسكو ترينكاو، برصيد 5 أهداف لكل منهما.



وتعكس الأرقام الفاعلية الهجومية للمهاجمين داخل منطقة الجزاء، وتؤكد الحضور التهديفي اللافت للاعب الإنجليزي توني الذي يتربع على قمة القائمة بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو.