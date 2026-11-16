أعلن الجيش السوداني مواصلة عملياته في محيط مدينة النهود بولاية غرب كردفان جنوب غرب البلاد. وأفاد المتحدث باسم وحدة العمل الخاص في الولاية محمد ديدان، اليوم (الإثنين)، بأن قواته تتقدم نحو مركز المدينة عبر عدة محاور.

وأكد استمرار تدمير مركبات قتالية للدعم السريع وأسر أعداد من عناصرها في الدفاعات المتقدمة عن مدينة النهود بمنطقة الرويانة وغيرها من المناطق الواقعة في محيط مركز المدينة وداخل حدود محلية النهود. وأشار إلى رصد عمليات انسحاب لعناصر الدعم السريع من داخل المدينة نحو مناطق تمركزاتها في الأنحاء الغربية لولاية غرب كردفان والمحاذية لإقليم دارفور. وحسب ديدان، تم رصد تجمعات في كل من غبيش وودبندة الواقعتين إلى الغرب من مدينة النهود وقبالة إقليم دارفور. وتوقع توغل قوات الجيش وإحكام سيطرتها على المدينة في أي لحظة في ظل التقدم الكبير وتراجع الدعم السريع.



وفي محور آخر، أعلن الجيش السوداني الدفع بخمس آليات قتالية إلى قيادة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق. وقال في بيان إنها تأتي في إطار دعم القوات المسلحة في مواجهة الدعم السريع والحركة الشعبية التي يقودها جوزيف توكا، ولاستكمال متطلبات العمليات الرامية إلى تأمين إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. تزامنت التطورات الميدانية مع تسمية اللواء عبد المنعم عبد الباسط قائداً جديداً للفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.



وتكتسب مناطق غرب كردفان أهمية ميدانية لوقوعها على طرق تربط إقليم دارفور بولايات وسط السودان، ما يجعل التحركات العسكرية عبرها مؤثرة في خطوط الإمداد وانتشار القوات. وتسعى القوات السودانية إلى الوصول لمناطق تمركز قوات الدعم السريع في غرب كردفان، تمهيداً لفتح الطريق باتجاه إقليم دارفور غربي السودان.



في غضون ذلك، كشفت مصادر خاصة لقناتي «العربية/الحدث»، أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي وصل منطقة غِبيش للوقوف على سير العمليات العسكرية بعد تعمق الجيش في الولاية. وأكدت المصادر أن الجيش تعامل جوياً مع أرتال عسكرية ودمر 30 سيارة قتالية للدعم السريع في محيط منطقة غِبيش صباح اليوم.