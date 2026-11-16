أعلنت السلطات العراقية حجب تطبيق «تليغرام» داخل البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تستهدف حماية الأمن الوطني ومواجهة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.

وأوضحت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن القرار صدر بسبب عدم التزام الشركة المشغِّلة للتطبيق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، إلى جانب عدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة محتويات وصفتها بالمخالفة، مع منحها مهلة مدتها 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية. وأكدت أن القرار جاء استناداً إلى توجيهات حكومية والصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريعات النافذة، مشيرة إلى أن الإجراء يندرج ضمن مسؤولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات والإعلام الرقمي.

وأضافت الهيئة أن الحجب يهدف إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطابات التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن استخدامها في بعض الجرائم الإلكترونية التي قد تمثل تهديداً للأمن الوطني.

وبيّنت الهيئة أن من بين أهداف القرار دفع الشركة المشغلة إلى مراجعة المحتوى المتداول عبر التطبيق داخل العراق، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمعالجة التجاوزات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية ضمن الأطر القانونية المعتمدة. وشددت على أن التزام الشركات المالكة للمنصات الرقمية بالقوانين العراقية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرار خدماتها داخل البلاد، مؤكدة أن حماية المجتمع والحفاظ على الأمن الوطني تأتيان في مقدمة أولوياتها التنظيمية.

ويأتي القرار في وقت تتجه فيه عدة دول إلى تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تزايد النقاشات بشأن مسؤولية الشركات الرقمية في التعامل مع المحتوى المخالف والمتطلبات التنظيمية المحلية.