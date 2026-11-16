بحضور وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وقّعت شركة كن للاستثمار القابضة اتفاقية تشييد مع تحالف مشترك بين شركة أورباكون السعودية وشركة أزهر القابضة لتنفيذ إنشاءات منتجع «أمان الحِجر»، وذلك خلال حفل أُقيم في قاعة مرايا بالعلا.

ويضم المشروع المزمع إقامته في موقع الحِجر الأثري، الذي يعد أول موقع سعودي مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، منتجعاً يضم فللاً فندقية وسكنية فائقة الفخامة، وتمثّل اتفاقية التشييد خطوة من أبرز محطات مشروع «أمان الحِجر»، أحد المشاريع الفندقية في العلا.

وأكد المهندس محمد نبيل حفني، الرئيس التنفيذي لشركة كن للاستثمار القابضة، أن التوقيع يعد محطة فارقة لمشروع «أمان الحِجر»، وأضاف: «نشكر المحافظ والهيئة الملكية لمحافظة العلا على دعمهما المتواصل، ونعتز بشراكتنا مع أورباكون وأزهر القابضة لتقديم وجهة تليق بالعلا وبموقع الحِجر المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب شريكنا مجموعة المرجان القابضة»، ومن جانبه أعرب المهندس هادي الرميلي، الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون وممثل تحالفها مع أزهر القابضة، عن اعتزاز أورباكون بثقة الشركاء وإسناد هذا المشروع إليها، وزاد: «نلتزم بتسليمه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والإتقان».

حضر الحفل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا الأستاذة عبير العقل، ورئيس مجلس إدارة شركة كن للاستثمار القابضة الأستاذ عبدالله صالح كامل، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة الأستاذ عبدالرحمن بن خالد بن محفوظ، ورئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة الأستاذ معتز الخياط، ورئيس مجلس إدارة شركة أزهر القابضة الدكتور راكان أزهر.