حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من تنامي اعتماد الاقتصاد العالمي على قطاع الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن أي تراجع حاد في الاستثمارات أو ثقة المستثمرين قد ينعكس سلباً على النمو العالمي والاستقرار المالي.



وقالت غورغييفا:«إن الاقتصاد العالمي بات يقف على ساق واحدة هي الذكاء الاصطناعي»، وأي اهتزاز في هذه الساق قد يتسبب في اضطرابات مالية واسعة، بحسب ما ذكرته لشبكة «CNBC» خلال مقابلة على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين، واطلعت عليه «العربية Business».



تمويلات دائرية بتريليون دولار



ولفتت إلى أن ما يعرف بالتمويلات الدائرية داخل منظومة الذكاء الاصطناعي تجاوزت قيمتها تريليون دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، موضحة أن نحو ثلثي هذه التمويلات يعتمد على الديون. ويقصد بالتمويل الدائري أن تستثمر شركة في شركة ذكاء اصطناعي، ثم تعود الأموال بصورة غير مباشرة إلى المستثمر عبر عقود شراء وخدمات داخل المنظومة نفسها.



وأكدت غورغييفا أن حجم هذه التمويلات لا يزال محدوداً مقارنة بالأسواق المالية العالمية، إلا أن وتيرة نموها السريعة تستدعي المتابعة والحذر.



مبالغة في تسعير الفرص الجديدة



رأت غورغييفا أن جزءاً كبيراً من الحماس الاستثماري المحيط بالذكاء الاصطناعي يستند إلى توقعات مستقبلية تتجاوز ما أثبتته التكنولوجيا فعلياً حتى الآن، مشيرة إلى أن الأسواق تميل في كثير من الأحيان إلى المبالغة في تسعير الفرص الجديدة قبل التحقق من قدرتها على تحقيق العوائد الموعودة.



وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير أصدره خلال أكتوبر الماضي من أن أي خيبة أمل بشأن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي أو جدواه الاقتصادية قد تؤدي إلى تصحيح واسع في الأسواق المالية.



ووفق أسوأ السيناريوهات التي وضعها الصندوق، فإن إخفاق التكنولوجيا في تلبية توقعات المستثمرين قد يدفع الأسهم الأمريكية للتراجع بنحو 20% خلال 2026، ويخفض الناتج العالمي بنسبة 1.1% عن التقديرات الأساسية بحلول 2028.



إنفيديا في قلب المنظومة



برزت شركة إنفيديا كأحد المحركات الرئيسية لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال دعم شركات ناشئة ومزودي خدمات الحوسبة السحابية.



وجاءت تحذيرات صندوق النقد في وقت تواجه فيه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة، بعد موجة بيع واسعة طالت القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء على حجم ارتباط الأسواق العالمية بالإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.